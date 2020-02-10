Назван обладатель "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

Премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" получила картина южнокорейского режиссера Пона Джун-хо "Паразиты".

На статуэтку также претендовали "Корпус Кристи" Яна Комасы, "Страна меда" Тамары Котевски и Любомира Стефанова, "Отверженные" Ладжа Ли, "Боль и слава" Педро Альмодовара.

От России на "Оскар" был выдвинут фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова, но лента не попала в финальный шорт-лист премии.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Брэд Питт получил "Оскар" за лучшую роль второго плана. Лучшим мультфильмом стала "История игрушек 4", главной анимационной короткометражкой признали "Любовь к волосам".