Пенсионер купил депутатам подарки за прибавку в 21 рубль

Пенсионер посетил заседание Законодательного собрания депутатов Карелии, чтобы поблагодарить народных избранников за прибавку к ветеранским выплатам в 21 рубль, сообщает РИА "Новости".

Пожилой человек пришел не с пустыми руками, а с подарком. Он взял с собой два рулона туалетной бумаги, которые ему удалось приобрести на сумму, добавленную к пособию.

"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда, – обратился к парламентариям россиянин. – На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению".

Ранее Конституционный суд Карелии обязал власти ежегодно индексировать компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которые до этого оставались неизменными на протяжении 12 лет. В результате сумма впервые увеличилась, правда, всего на 21 рубль.