Пенсионер купил депутатам подарки за прибавку в 21 рубль

Пенсионер посетил заседание Законодательного собрания депутатов Карелии, чтобы поблагодарить народных избранников за прибавку к ветеранским выплатам в 21 рубль, сообщает РИА "Новости".
Пожилой человек пришел не с пустыми руками, а с подарком. Он взял с собой два рулона туалетной бумаги, которые ему удалось приобрести на сумму, добавленную к пособию.
"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда, – обратился к парламентариям россиянин. – На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению".
Ранее Конституционный суд Карелии обязал власти ежегодно индексировать компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которые до этого оставались неизменными на протяжении 12 лет. В результате сумма впервые увеличилась, правда, всего на 21 рубль.
Комментарии
Молодец. Вообще это идея, всем кому добавили 21 или даже 51 рубль, купить на них туалетную бумагу и отнести добавлятелям
Такая прибавка интересна тем, что если он получает ветеранские выплаты в размере 210 рублей, то еще 21 рубль ему не поможет, а если он получает 2100 рублей, то еще 21 рубль ничего не изменит. Так зачем это делать, чисто людей позлить?