Бывшим убийцам и насильникам запретят садиться за руль общественного транспорта

Министерство транспорта разработало законопроект, который запретит людям, судимым за убийства, изнасилования и терроризм, работать таксистами и водителями общественного транспорта. Об этом сообщают "Известия".

Планируется, что в июле документ внесут в комиссию по законопроектной деятельности, а в октябре – в Госдуму.

В случае одобрения инициативы с 2021 года работодателям будет запрещено принимать на работу судимых за тяжкие преступления людей в качестве водителей такси, автобуса, троллейбуса и трамвая.

Как заявили в ведомстве, такие меры необходимы для безопасности и сохранения жизни и здоровья пассажиров.