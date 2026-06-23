В одном из сел Алтайского края пожар привел к гибели человека

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров

23 июня 2026, 10:42, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Ключевском районе Алтайского края днем 22 июня произошел пожар в частном жилом доме. После ликвидации возгорания на месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в селе Северка. К моменту прибытия первого пожарного подразделения жилой дом был охвачен огнем. Площадь возгорания составила около 50 кв. метров.

В результате пожара огонь повредил стены и кровлю здания, а также уничтожил мебель и личные вещи, находившиеся внутри дома. Во время тушения пожарные обнаружили погибшего мужчину.

Для ликвидации возгорания были задействованы шесть сотрудников пожарной охраны и три единицы техники. В тушении также принимали участие представители местной добровольной пожарной команды.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.