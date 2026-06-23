После ракетной атаки в российском регионе объявили трехдневный траур

Губернатор также обратился к жителям региона с призывом почтить память погибших

23 июня 2026, 17:30, ИА Амител

Свечи. Траур. Скорбь / Фото: amic.ru

В Воронежской области объявлен трехдневный траур после ракетной атаки, в результате которой погибли пять человек. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев, пишет РБК.

Траурные мероприятия пройдут с 23 по 25 июня.

Как сообщается, решение принято после произошедшей накануне ракетной атаки. В результате случившегося погибли пять человек.

В течение трех дней на территории Воронежской области будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано исключить из эфира и программ развлекательные передачи и мероприятия.

Губернатор Александр Гусев также обратился к жителям региона с призывом почтить память погибших.