После ракетной атаки в российском регионе объявили трехдневный траур
Губернатор также обратился к жителям региона с призывом почтить память погибших
23 июня 2026, 17:30, ИА Амител
В Воронежской области объявлен трехдневный траур после ракетной атаки, в результате которой погибли пять человек. Соответствующий указ подписал губернатор региона Александр Гусев, пишет РБК.
Траурные мероприятия пройдут с 23 по 25 июня.
Как сообщается, решение принято после произошедшей накануне ракетной атаки. В результате случившегося погибли пять человек.
В течение трех дней на территории Воронежской области будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано исключить из эфира и программ развлекательные передачи и мероприятия.
Губернатор Александр Гусев также обратился к жителям региона с призывом почтить память погибших.
19:02:33 23-06-2026
а почему люди не уезжают в эвакуацию оттуда, кк это так можно рисковать собой
09:46:51 24-06-2026
Гость (19:02:33 23-06-2026) а почему люди не уезжают в эвакуацию оттуда, кк это так можн...
Ну да, у людей ведь есть квартира и работа в каждом регионе.