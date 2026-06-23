Город-курорт на связи. T2 обновил сеть в Белокурихе
Также оператор заменил базовые станции в соседних селах
23 июня 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFHRPC3K
T2 продолжает крупное обновление связи в Алтайском крае. После Заринска, Алейска и Алейского района оператор модернизировал сеть в Белокурихе и рядом расположенных населенных пунктах. Работы помогли повысить скорость мобильного интернета, усилить стабильность покрытия и расширить удаленный контроль за параметрами сети.
Что именно изменили?
В Белокурихе инженеры T2 заменили прежнее сетевое оборудование на более производительное и заново распределили частоты. Диапазон 2100 МГц, который ранее обслуживал 3G ("Джи"), теперь работает для 4G/LTE ("Эл-Ти-И"). На обновленных станциях также запустили дополнительные каналы, чтобы увеличить пропускную способность мобильного интернета.
На части объектов полоса частот под 4G стала шире в шесть раз. Это увеличило емкость сети и подняло пиковые скорости передачи данных.
Модернизация затронула не только Белокуриху. Инженеры также провели работы в селах Алтайском, Нижнекаменке, Россошах, Точильном, Старобелокурихе, Новотырышкино, Сычевке, Черновой, Солоновке и Камышенке.
Как изменения видны для пользователей?
После обновления средняя скорость загрузки данных от базовой станции к абоненту в Белокурихе и соседних селах выросла на 65%. Скорость передачи данных от абонента к базовой станции увеличилась на 17%. По итогам мониторинга после модернизации средний показатель загрузки достиг 152 Мбит/с.
Изменения смогут оценить клиенты T2 со смартфонами и другими устройствами, поддерживающими 4G. Прирост особенно заметен при просмотре видео, отправке крупных файлов и работе с тяжелым контентом.
Белокуриха имеет особое значение для региона, так как принимает туристов со всей страны, отметил директор филиала T2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.
«Им особенно важно оставаться на связи — с близкими людьми или деловыми партнерами», — уточнил Роман Князев.
По его словам, обновление сети создало запас емкости, который поможет сохранять высокие скорости интернета даже при росте трафика в разгар туристического сезона.
Напомним, Белокуриха стала одним из этапов большой программы модернизации T2 на 2026–2027 годы. Она охватит Алтайский край и Республику Алтай. Оператор планирует менять оборудование по кластерам и расширять полосу частот под 4G-интернет.
Такой подход помогает снижать неудобства для клиентов во время работ. Первыми территориями программы стали Алейск и Алейский район, затем обновление прошло в Заринске.Реклама
08:47:05 24-06-2026
Рубрика "Их нравы", в Начанг слетать дешевле, чем в этот кукорт для москвичей.
08:50:09 24-06-2026
Был в Китае в глухой провинции, где почти не говорят на путунхуа, зато повсеместно 5G, зарядки для электричек и отличные дороги, а тут... 4G как достижение 21 века.