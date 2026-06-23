Город-курорт на связи. T2 обновил сеть в Белокурихе

Также оператор заменил базовые станции в соседних селах

23 июня 2026, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFHRPC3K

Обновленное оборудование в Белокурихе / Фото: пресс-служба Т2

T2 продолжает крупное обновление связи в Алтайском крае. После Заринска, Алейска и Алейского района оператор модернизировал сеть в Белокурихе и рядом расположенных населенных пунктах. Работы помогли повысить скорость мобильного интернета, усилить стабильность покрытия и расширить удаленный контроль за параметрами сети.

Что именно изменили?

В Белокурихе инженеры T2 заменили прежнее сетевое оборудование на более производительное и заново распределили частоты. Диапазон 2100 МГц, который ранее обслуживал 3G ("Джи"), теперь работает для 4G/LTE ("Эл-Ти-И"). На обновленных станциях также запустили дополнительные каналы, чтобы увеличить пропускную способность мобильного интернета.

На части объектов полоса частот под 4G стала шире в шесть раз. Это увеличило емкость сети и подняло пиковые скорости передачи данных.

Модернизация затронула не только Белокуриху. Инженеры также провели работы в селах Алтайском, Нижнекаменке, Россошах, Точильном, Старобелокурихе, Новотырышкино, Сычевке, Черновой, Солоновке и Камышенке.

Белокуриха / Фото: пресс-служба Т2

Как изменения видны для пользователей?

После обновления средняя скорость загрузки данных от базовой станции к абоненту в Белокурихе и соседних селах выросла на 65%. Скорость передачи данных от абонента к базовой станции увеличилась на 17%. По итогам мониторинга после модернизации средний показатель загрузки достиг 152 Мбит/с.

Изменения смогут оценить клиенты T2 со смартфонами и другими устройствами, поддерживающими 4G. Прирост особенно заметен при просмотре видео, отправке крупных файлов и работе с тяжелым контентом.

Белокуриха имеет особое значение для региона, так как принимает туристов со всей страны, отметил директор филиала T2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

«Им особенно важно оставаться на связи — с близкими людьми или деловыми партнерами», — уточнил Роман Князев.

По его словам, обновление сети создало запас емкости, который поможет сохранять высокие скорости интернета даже при росте трафика в разгар туристического сезона.

Напомним, Белокуриха стала одним из этапов большой программы модернизации T2 на 2026–2027 годы. Она охватит Алтайский край и Республику Алтай. Оператор планирует менять оборудование по кластерам и расширять полосу частот под 4G-интернет.

Такой подход помогает снижать неудобства для клиентов во время работ. Первыми территориями программы стали Алейск и Алейский район, затем обновление прошло в Заринске.

T2

Реклама