Как в Барнауле отметят День молодежи? Афиша

Центром праздника станет водный парк на Гребном канале

23 июня 2026, 15:48, ИА Амител

Барнаульский пляж "Лапа" / Фото: Всеволод Клещев

В Барнауле 27 июня пройдут торжественные церемонии, творческие конкурсы и дискотеки в честь Дня молодежи, сообщает мэрия города. Дух праздника охватит жителей всех районов.

Гребной канал

Главной площадкой Дня молодежи в Барнауле станет водный парк "Лапа". Для гостей приготовили программу "Время молодых".

Вход для всех желающих будет бесплатным.

Когда: 27 июня с 18:00.

Фотоконкурс

В течение июня проходит онлайн‑фотоконкурс "Молодежь в объективе!" для учащихся Октябрьского района — это возможность показать свой взгляд на молодежную жизнь города.

"Лесная сказка"

В парке пройдет дискотека "Энергия молодости".

Адрес: ул. Энтузиастов, 12.

Когда: 27 июня с 18:00 до 21:00.

Парк "Центральный"

В парке "Центральный" подготовили районную праздничную программу "Мечтай! Твори! Действуй!".

Адрес: пр. Социалистический, 11.

Когда: 27 июня в 15:00.

Парк "Эдельвейс"

Здесь гостей ждет музыкальная программа "День молодежи".

Адрес: ул. Юрина, 275Б.

Когда: 27 июня с 10:00 до 21:00.

Доска Почета

В Железнодорожном районе откроют Доску Почета молодежи "Профессионализм. Спорт. Молодость".

Адрес: пр. Красноармейский, 104, администрация района.

Когда: 25 июня в 11:00.

"Арлекино"

В парке "Арлекино" желающие поучаствуют в праздничной программе "Молодость — это мы!".

Адрес: ул. Г. Исакова, 149а.

Когда: 27 июня в 14:00.

Также на территории Ленинского района пройдет поздравительная акция "Молодежь России".

Когда: 26 июня в 15:00.