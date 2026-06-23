Как в Барнауле отметят День молодежи? Афиша
Центром праздника станет водный парк на Гребном канале
23 июня 2026, 15:48, ИА Амител
В Барнауле 27 июня пройдут торжественные церемонии, творческие конкурсы и дискотеки в честь Дня молодежи, сообщает мэрия города. Дух праздника охватит жителей всех районов.
Гребной канал
Главной площадкой Дня молодежи в Барнауле станет водный парк "Лапа". Для гостей приготовили программу "Время молодых".
Вход для всех желающих будет бесплатным.
Когда: 27 июня с 18:00.
Фотоконкурс
В течение июня проходит онлайн‑фотоконкурс "Молодежь в объективе!" для учащихся Октябрьского района — это возможность показать свой взгляд на молодежную жизнь города.
"Лесная сказка"
В парке пройдет дискотека "Энергия молодости".
Адрес: ул. Энтузиастов, 12.
Когда: 27 июня с 18:00 до 21:00.
Парк "Центральный"
В парке "Центральный" подготовили районную праздничную программу "Мечтай! Твори! Действуй!".
Адрес: пр. Социалистический, 11.
Когда: 27 июня в 15:00.
Парк "Эдельвейс"
Здесь гостей ждет музыкальная программа "День молодежи".
Адрес: ул. Юрина, 275Б.
Когда: 27 июня с 10:00 до 21:00.
Доска Почета
В Железнодорожном районе откроют Доску Почета молодежи "Профессионализм. Спорт. Молодость".
Адрес: пр. Красноармейский, 104, администрация района.
Когда: 25 июня в 11:00.
"Арлекино"
В парке "Арлекино" желающие поучаствуют в праздничной программе "Молодость — это мы!".
Адрес: ул. Г. Исакова, 149а.
Когда: 27 июня в 14:00.
Также на территории Ленинского района пройдет поздравительная акция "Молодежь России".
Когда: 26 июня в 15:00.
10:03:31 24-06-2026
Поеду наверное через весь город в тепленьком автобусе на Доску Почета посмотреть, скорей бы уже...