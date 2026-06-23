Приют "Ласка" поможет жителям Барнаула бесплатно стерилизовать собак

При необходимости для питомцев организуют доставку в медицинское учреждение и обратно

23 июня 2026, 12:17, ИА Амител

Собака / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жители Барнаула получили возможность бесплатно стерилизовать и кастрировать домашних собак в рамках специальной программы, реализуемой приютом "Ласка" при поддержке городской администрации. Как сообщили в мэрии, проект предусматривает не только проведение операций, но и комплекс дополнительных услуг для владельцев животных.

Стерилизацию и кастрацию выполняют опытные ветеринарные врачи в клинике, расположенной на проспекте Космонавтов, 52д. При необходимости для питомцев организуют доставку в медицинское учреждение и обратно.

Кроме того, владельцы смогут получить рекомендации специалистов по уходу за животным в послеоперационный период.

Участникам программы также доступна услуга маркирования домашних собак. Для этого специалисты выезжают непосредственно по месту нахождения животного.

Организаторы отмечают, что своевременная стерилизация помогает снизить риск развития ряда заболеваний, а также способствует более благополучной и безопасной жизни питомца.

«Не откладывайте заботу о здоровье своего питомца на потом — подарите ему долгую и счастливую жизнь без лишних рисков», — отметили в приюте.

Для участия в программе владельцам собак необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 8-905-989-33-11 или оставив заявку на сайте приюта "Ласка".

В администрации Барнаула подчеркнули, что количество мест в рамках программы ограничено.