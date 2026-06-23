Приют "Ласка" поможет жителям Барнаула бесплатно стерилизовать собак
При необходимости для питомцев организуют доставку в медицинское учреждение и обратно
23 июня 2026, 12:17, ИА Амител
Жители Барнаула получили возможность бесплатно стерилизовать и кастрировать домашних собак в рамках специальной программы, реализуемой приютом "Ласка" при поддержке городской администрации. Как сообщили в мэрии, проект предусматривает не только проведение операций, но и комплекс дополнительных услуг для владельцев животных.
Стерилизацию и кастрацию выполняют опытные ветеринарные врачи в клинике, расположенной на проспекте Космонавтов, 52д. При необходимости для питомцев организуют доставку в медицинское учреждение и обратно.
Кроме того, владельцы смогут получить рекомендации специалистов по уходу за животным в послеоперационный период.
Участникам программы также доступна услуга маркирования домашних собак. Для этого специалисты выезжают непосредственно по месту нахождения животного.
Организаторы отмечают, что своевременная стерилизация помогает снизить риск развития ряда заболеваний, а также способствует более благополучной и безопасной жизни питомца.
«Не откладывайте заботу о здоровье своего питомца на потом — подарите ему долгую и счастливую жизнь без лишних рисков», — отметили в приюте.
Для участия в программе владельцам собак необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 8-905-989-33-11 или оставив заявку на сайте приюта "Ласка".
В администрации Барнаула подчеркнули, что количество мест в рамках программы ограничено.
12:32:10 23-06-2026
Я тоже могу.
12:55:19 23-06-2026
Musik (12:32:10 23-06-2026) Я тоже могу. ... и ты можешь обариться
16:15:27 23-06-2026
Musik (12:32:10 23-06-2026) Я тоже могу. ...
И тебя могут
13:01:18 23-06-2026
Противотуберкулёзные средства более эффективны, нежели стерилизация.
14:32:12 23-06-2026
Гость (13:01:18 23-06-2026) Противотуберкулёзные средства более эффективны, нежели стери... ага, сходите, купите. ну-ну.
16:23:01 23-06-2026
это с их стерилизованными бирками собачьи свадьбы гуляли в Изумрудном?