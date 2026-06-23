НОВОСТИОбщество

Приют "Ласка" поможет жителям Барнаула бесплатно стерилизовать собак

При необходимости для питомцев организуют доставку в медицинское учреждение и обратно

23 июня 2026, 12:17, ИА Амител

Собака / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Собака / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жители Барнаула получили возможность бесплатно стерилизовать и кастрировать домашних собак в рамках специальной программы, реализуемой приютом "Ласка" при поддержке городской администрации. Как сообщили в мэрии, проект предусматривает не только проведение операций, но и комплекс дополнительных услуг для владельцев животных.

Стерилизацию и кастрацию выполняют опытные ветеринарные врачи в клинике, расположенной на проспекте Космонавтов, 52д. При необходимости для питомцев организуют доставку в медицинское учреждение и обратно.

Кроме того, владельцы смогут получить рекомендации специалистов по уходу за животным в послеоперационный период.

Участникам программы также доступна услуга маркирования домашних собак. Для этого специалисты выезжают непосредственно по месту нахождения животного.

Организаторы отмечают, что своевременная стерилизация помогает снизить риск развития ряда заболеваний, а также способствует более благополучной и безопасной жизни питомца.

«Не откладывайте заботу о здоровье своего питомца на потом — подарите ему долгую и счастливую жизнь без лишних рисков», — отметили в приюте.

Для участия в программе владельцам собак необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 8-905-989-33-11 или оставив заявку на сайте приюта "Ласка".

В администрации Барнаула подчеркнули, что количество мест в рамках программы ограничено.

Собака на прогулке / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Собаки животные
       

Комментарии 6

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Musik

12:32:10 23-06-2026

Я тоже могу.

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Гость

12:55:19 23-06-2026

Musik (12:32:10 23-06-2026) Я тоже могу. ... и ты можешь обариться

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Гость

16:15:27 23-06-2026

Musik (12:32:10 23-06-2026) Я тоже могу. ...
И тебя могут

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Гость

13:01:18 23-06-2026

Противотуберкулёзные средства более эффективны, нежели стерилизация.

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Мусик

14:32:12 23-06-2026

Гость (13:01:18 23-06-2026) Противотуберкулёзные средства более эффективны, нежели стери... ага, сходите, купите. ну-ну.

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Гость

16:23:01 23-06-2026

это с их стерилизованными бирками собачьи свадьбы гуляли в Изумрудном?

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