"Они стояли насмерть". Томенко и Романенко приняли участие в акции памяти 22 июня

Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

23 июня 2026, 16:15, ИА Амител

Акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны" / Фото: пресс-служба "Единой России"

В Барнауле 22 июня, в День памяти и скорби, на Мемориале Славы прошли акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны". Участники зажгли свечи в память о героях и мирных жителях, погибших в годы ВОВ. Памятные мероприятия приурочили к 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Кто принял участие в акции

В Барнауле в памятном мероприятии участвовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко, депутаты краевого парламента и Барнаульской городской Думы.

Также к акции присоединились участники специальной военной операции — Герой России Константин Молчанов и Герой Донецкой Народной Республики Евгений Смирнов.

Вклад региона

Глава региона Виктор Томенко напомнил о вкладе жителей Алтайского края в Победу.

«Почти 600 тысяч наших земляков ушли на фронт. Половине из них не суждено было остаться в живых и вернуться домой. Более сотни различных промышленных предприятий, научных организаций, госпиталей, учреждений образования и культуры были эвакуированы сюда, за Урал, в Сибирь. Здесь создавалось все, чтобы укрепить нашу армию. Чтобы поставить на ноги раненых. Чтобы обеспечить приближение Победы», — отметил губернатор.

Он напомнил, что заслуги региона отмечены на государственном уровне: Барнаулу и Рубцовску присвоены звания городов трудовой доблести.

Акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны" / Фото: пресс-служба "Единой России"

Сохранить память о подвиге

Александр Романенко отметил важность сохранения исторической памяти.

«85 лет назад началась самая кровопролитная война в истории человечества. Сегодня мы, дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной, вспоминаем тех, кто стоял насмерть в Бресте, кто бил врага под Москвой и Сталинградом, кто на Курской дуге, в Белоруссии, Прибалтике и на Украине уничтожал нацизм. В истории навсегда останется подвиг жителей Алтайского края, всей нашей страны», — сказал спикер АКЗС.

Герой ДНР Евгений Смирнов назвал участие в акции своим долгом. По его словам, "Огненные картины войны" стали данью памяти погибшим и признанием вклада жителей края в общую Победу.

Герой России Константин Молчанов подчеркнул, что память о защитниках страны необходимо передавать будущим поколениям.

«В этот памятный день мы зажигаем свечи, чтобы почтить память тех людей, которые ценой своей жизни защитили нашу страну от фашизма. Мы должны помнить о них и их подвиге, и передавать эту память будущим поколениям», — сказал Константин Молчанов.

Огненные картины войны

Акция "Огненные картины войны" предполагает создание инсталляций из свечей, посвященных памяти жертв Великой Отечественной войны. В Алтайском крае ее ежегодно проводят региональное отделение "Единой России" и "Волонтеры Победы".

В преддверии Дня памяти и скорби к всероссийской акции также присоединился Рубцовск. В сквере Комсомольской славы жители города выложили из восьми тысяч свечей образ Вечного огня.