Большая дымная яма: почему жители Барнаула дышат грязным воздухом

О том, что экологическая обстановка в Барнауле оставляет желать лучшего, говорят регулярно. По данным Минприроды, в 2019 году столица Алтайского края вошла в список населенных пунктов с самым загрязненным воздухом. Ученые-экологи, общественники и представители профильных ведомств собрались 12 февраля на круглом столе, чтобы обсудить, почему мы дышим грязным воздухом и как решить эту проблему.
Чем мы дышим?
Минприроды включает Барнаул в тридцатку самых загрязненных городов с 2017 года. Повод для тревоги действительно есть, рассказала начальник комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды гидрометцентра Кира Шутова. Причем, по ее словам, переживать нужно не из-за рейтингов, а из-за состава воздуха, которым мы дышим.
"Рейтинг составляет главная геофизическая лаборатория в Санкт-Петербурге. Барнаул попадает в приоритетный список из-за высокой концентрации бензпирена в воздухе. Это вещество первой степени опасности, которое является канцерогеном. Более того, оно еще и выступает как индикатор: значит, в воздухе присутствуют и другие опасные полиароматические углеводороды. Сейчас в Барнауле пять станций во всех районах города, которые фиксируют концентрацию этого вещества. Например, в 2017 году его количество превысило предельно допустимую концентрацию в 30,6 раза", – пояснила Шутова.
Она добавила, что бензпирен выделяется при любом процессе сгорания. Больше всего воздух загрязняют промышленные предприятия, печи частных домов и автомобили. Но в Барнауле, как и в ряде других сибирских городов, ситуацию усугубляет климат и географическое расположение города. Зимой в Сибирь традиционно приходит антициклон и мешает рассеиванию вредных веществ. А так как столица края расположена в низине, канцерогены задерживаются здесь надолго.
"Фактически наш город находится в яме. И самая худшая ситуация – в Центральном районе. Эта котловина отличается большим количеством застойных процессов. Загрязняющие вещества отсюда никуда не переносятся. Кроме того, они стекаются в эту яму еще и с других частей города", – добавила специалист.
По ее словам, такое повышение уровня бензпирена в воздухе не может не оказать влияния на здоровье жителей Барнаула.
Сажа на окнах и в легких
Самую высокую концентрацию бензпирена в городе фиксируют зимой. В отопительный период экологическую обстановку в Барнауле можно оценить невооруженным глазом: дым из труб стелется над частным сектором, воздух приобретает неприятный запах, а снег становится серым. После зимы горожанам приходится счищать с окон толстый слой сажи. Естественно, оседает она не только на стеклах, но и в легких барнаульцев.
Казалось бы, решение простое и понятное: нужно всего лишь перевести жителей частных домов на газ. Это не только в два раза уменьшит количество загрязняющих веществ, но и позволит значительно сэкономить на топливе, объяснил гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин.
По его словам, газификация региона активно продолжается: к сети подключают все больше жителей. Но пока в Барнауле газ подвели не ко всем частным домам. Далеко не все горожане могут позволить себе приобрести необходимое оборудование. По словам Правдина, минимальный набор обойдется в сумму около 50 тысяч рублей. Но это при условии, что дом небольшой, а котел – самый простой. На деле же за подключение придется заплатить гораздо больше.
Впрочем, гендиректор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" отметил, что для желающих подключиться предусмотрены льготные кредиты на газификацию со ставкой 5%. Но знают об этом немногие. А потому горожане продолжают топить печи. Причем не только дровами и углем, но и всяким мусором, от которого атмосфера страдает еще больше.
Не жми на газ
Но больше всего хлопот экологам и контролирующим организациям доставляет автотранспорт. Хотя бы потому, что оценить ущерб атмосфере от автомобилей невозможно, пояснила Кира Шутова. Машины подлежат весьма косвенному учету: по количеству топлива и автомобилей. Но никто не учитывает, сколько грузовых и сколько легковых, какие у них износ двигателей и техническое состояние.
По разным оценкам, от 60% до 80% всех вредных веществ выбрасывают в воздух именно автомобили. В числе главных ядов – все тот же бензпирен. Зимой, кстати, вред от машин усиливается: людям приходится по нескольку раз за день прогревать свои транспортные средства. А на улицах Барнаула образуются пробки: пока машина с работающим двигателем стоит, она выбрасывает намного больше выхлопных газов.
Решение проблемы специалисты видят в постепенном переводе транспорта на другое топливо: газ и электричество. Но пока это очень далеко от реализации. А предложения прокатиться в феврале на работу на велосипеде барнаульцам, похоже, не нравятся.
Зелененький он был, а теперь не очень
Проблему загрязнения в летний период могли бы решить зеленые насаждения. Но озеленение проводят крайне странно, отметила завкафедрой экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Галина Соколова. По ее словам, этот процесс можно, скорее, назвать "деозеленением", ведь экологическая обстановка ухудшается.
"Районы у нас озеленены неравномерно. Там, где стоят новостройки, деревьев вообще практически нет. Сейчас количество зеленых насаждений в городе постепенно уменьшается. Не только из-за строительства: тополя, например, стараются извести из-за пуха. Хотя известно, что эти деревья лучше других очищают воздух. А садить все стараются хвойные породы. Оно и понятно: каждый хочет посадить красивую елочку. Но они гораздо менее устойчивы, накапливают в себе вредные вещества и быстро умирают", – пояснила Соколова.
По ее словам, к озеленению нужно подходить с умом, а сейчас в городе этого не делают. Например, деревья сейчас стали сажать поодиночке, а не группами. Так они растут гораздо хуже. Помогают очищать воздух и кустарники, но в центре города их постепенно убирают, заменяя заборами. Но заборы грязный воздух, как известно, не фильтруют.
А в следующий злополучный рейтинг Барнаул, скорее всего, не попадет, объяснила Кира Шутова. По ее словам, этой зимой антициклон над Сибирью толком не сформировался, и вредных веществ в городе стало меньше, пусть они все еще и превышают норму. Но рейтинги рейтингами, а до того, как воздух в Барнауле станет чистым и комфортным для горожан, еще далеко.
Комментарии
"завидую" жителям "центра", особенно района первомайки
Газ должен работать а не уходить нашим врагам
о, вот и джинса подоспела к проблеме застройщиков с выделением участков под застройку )))
у нас автобусы которые почти 20 лет в Германии не выпускаются - считаются эталоном общественного транспорта.. о чем тут говорить
По поводу вон той картинки-пугалки с автомобилями, еслив кто не в курсе то при сгорании топлива образуется, неужели блин, но вода, в том числе, а образуется она при температуре поболее 100 градусов, и пока дойдёт это всё до выхлопной трубы явно оно по температуре несколько выше чем окружающая атмосфера, пар изо рта наблюдали, дак вот это самое оно.
Надо боаятся людей у которых пар изорта идёт там коронавирус может быть, вот.
Только мощные вентиляторы спасут Барнаул!
Откуда у нас столько заводских труб дымящих, заводы закрыли, а трубы остались?
14.02.2020 08:35
Житель высело
Завидуй дальше. живу в двух минутах ходьбы до работы, а супруга в пяти минутах. не успеваю даже надышаться дымом всласть. А квартира на 19 этаже. воздух там свеж.
а жители спальных районов наслаждаются гарью в пробках.
так что
танцуютдышат все
Так в деревне барнаул было всегда.
Летом - пыль со степей казахстана.
Зимой - гарь печек с окраин и окрестных деревень, машин, заводов.
И поделать с этим ничего нельзя.
Климат!
Уже в Москве воздух намного чище, даже в самом центре, а чем дальше на запад континента, тем он чище и богаче кислородом.
14.02.2020 09:08
- гость -
да чо уж там. Живешь в 15 сек. от работы, а жена в 25 сек.
весь мир: давайте топиться экологичным способом и планировать умные города?
барнаул: не....давайте жить в одном месте, а работать за 8-10 км , топиться углем, а газ продавать китайцам.
что за бред, простая пропаганда газпрома: ставьте газовое оборудование дома и в авто, и будет воздух чистым в городе. как можно уровнять города с тяжёлой промышленностью, где природы нет вокруг металлургических комбинатов и угольных шахт и нашим, где есть только частный сектор и несколько котельных? данный рейтинг липа.
вы бы в алейске подышали. первое место бы в рейтинге поставили. печки и котельные . а в барнауле есть выход. -вырубить ленточный бор-появится степь -появится степной ветер-будет уносить смог
Низкая компетенция тому виной.
Для многих "профессионалов" в Барнауле не известно что:
Не надо убирать опавшую листву из под деревьев и открытых участков грунта.
Не надо заниматься так называемым кронированием, оставляя от дерева один пень.
Не надо участки с открытым грунтом делать выше пешеходных дорожек.
Не надо разрешать автомобилистам парковаться на участках с открытым грунтом.
Не надо вести новое строительство жилых районов по устаревшим нормам.
Не надо заигрывать с автомобильным лобби бесконечно расширяя дороги.
и.т.д.
Пути решения давно существуют, проблема как я и сказал выше в низкой компетенции, ригидность мышления, неспособность воспринимать изменения.
14.02.2020 09:01
месный
пар изо рта наблюдали, дак вот это самое оно.
Это даже мыслей нельзя назвать.
Это просто МЫСЛИЩЕ!!! )))
14.02.2020 09:08
- гость -
найти работу рядом с домом,либо переехать поближе к работе-много ума не надо.
ты этим похвастаться хотел?
14.02.2020 08:35
Житель высело
Первомайка - не центр.
А кому выселкам завидовать с беспрерывным движением большегрузов и тэц? У меня соседи живут как раз в центре где как пишут весь смог, им больше 90 лет! Что в человеке заложено столько и проживёт, а кто то в чистых районах я смотрю до 100 доживает? А то что во всех районах авто вам в окна газуют это ничего? Центр грязный ага а Балтийская горный воздух
Канализация тоже продукт сгорания. От очистных летом на пол города тянет
Не так уж у нас и критично, в сравнении с соседями.
Количество загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников
загрязнения. (Из доклада Минприроды)
Барнаул - 304,5
Новосибирск - 692,8
Омск - 2924,1
Красноярск - 706,9
14.02.2020 10:39
- гость -
Не смущает что в перечисленных тобою городах Барнаул единственный не миллионник?
А авто как в миллионике, газуют круглосуточно прямо в дома
А у кто не в «грязном» центре живет, а на Ускова и во дворе стоит 50 авто на прогреве круглосуточно наверно чистым воздухом дышат?
Ни слова про ТЭЦ 3. Это основной загрязнитель воздуха в Индустриальном районе. Топят ночью непонятно чем. Роза ветров на Барнаул.
14.02.2020 10:42
АБОРИГЕН
Пожалуйста не миллионники.
Норильск - 3518.4
Новокузнецкий -2317.0
Череповец -2460.8
Липецк - 1693.2
А типа от газовых котельный розами пахнет, все выселки новостроики буквально окружены Газовым выхлопом от ТЦ по Павлику до котэджных поселков, там от выхлопа сдохнуть можно, если кто то сомневается глянте вечером с высотки центра в сторону спальников---вот где задница полная
Был эту неделю в Новосибирске. Там воздух чище,хотя автомобилей хватает. Труб ТЭЦ и заводов в центре города не видно.
14.02.2020 11:12
- гость -
-------------
Это работа ТЭЦ, а не газовых котельных. А кто был ночью на ТЭЦ? Чем там ночью топят? Наверно самым дешевым углем и отходами.
14.02.2020 09:23
- гость -
Примерно так. На обеде с работы домой спать хожу. быстренько перекушу и расправляю постельку - полчасика дреману и снова в бой!
Ночью кстати в городе ужасные запахи это видимо тэц делает ночные выбросы, яд от этого вразвалочку больше всех ваших частных домов, которые раз в день печь топят. Не смешите уже, город давно губят не печки, это же смешно
14.02.2020 11:11
- гость -
И опять мимо. Все перечисленные тобой города это промышленные центры на территории которых располагаются металлургические комбинаты. Барнаул давно не является промышленным центром, тем более с тяжелой индустрией.
Это мелкая проМблема. Новый мэр решит на раз!!! Ура!!!
14.02.2020 12:31
АБОРИГЕН
Почему мимо? Я ж написал, что у нас не так критично, как у других.
14.02.2020 13:19
- гость -
Естественно на этом фоне не критично, ведь это совершенно другая "весовая категория". А ты сравни Барнаул сразу по двум параметрам и по населению и по уровню концентрации промышленных предприятий и уровню автомобилизации. Например с Осло или Хельсинки.
А ты сравни Барнаул... с Осло или Хельсинки
Щас, ага! Может ещё с Рио де Жанейро, с Нижним Тагилом не хошь.
14.02.2020 14:46
- гость -
Судя по всему у тебя некая форма географического кретинизма. Рио это огромный мегаполис, Нижний Тагил это индустриальный центр. Ни к первому, ни ко второму Барнаул не имеет никакого отношения ни по территории, ни по населению, ни по индустриализации, это другие "весовые категории".
14.02.2020 14:55
АБОРИГЕН
Ясно. Хорошо хоть к Осло и Хельсинки Барнаул имеет самое непосредственное отношение.
Зато деревья пилят-рубят,кто захочет.И нет дела никому.Ни администрации ни полиции...В центре города.Хоть и клены,но все равно-зелень.