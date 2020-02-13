"Очень дорогая". Премьер-министр оценил ипотеку в России

Жилищные кредиты в России остаются очень дорогими даже на фоне снижения ипотечных ставок в последние годы. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как передает "Интерфакс", ипотека под девять процентов годовых (именно такой была средняя ставка в декабре-2019) не позволяет россиянам улучшать жилищные условия.

"Это бремя даже для семьи со средними доходами, которая решается на заем у банка. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент, которой мы обязаны достичь", — подчеркнул Мишустин.