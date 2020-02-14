Россияне задолжали 20 миллиардов за неправильную езду

Россияне в 2019 году не оплатили дорожные штрафы на сумму 20 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом показатель вырос на четверть. Как сообщает РИА "Новости", средняя сумма одного неоплаченного штрафа в России составляет 810 рублей.

Уже в нынешнем 2020 году 21 тысяче должников заблокировали водительские права, еще 156 тысячам ограничили выезд за рубеж.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Минюст предложил увеличить с 2021 года штрафы за нарушение ПДД.

В частности, согласно законопроекту, вырастет размер наказания за превышение скорости, систематические нарушения ПДД, отказ от медосвидетельствования, перевозку детей без автокресел.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин назвал предлагаемые штрафы "непосильными для россиян".