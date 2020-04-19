Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" открыли памятник Курочке Рябе с золотыми яйцами. Об этом сообщил директор парка Сергей Писарев на своей странице в Instagram.
"Открыли памятник. Он добрый. Светлый. Место притяжения и детей, и взрослых. Ведь Курочка Ряба одна из первых сказок, которые мы узнаем в детстве", – написал Писарев.
На официальной странице зоопарка сообщили, что церемония открытия арт-объекта прошла в преддверии праздника Светлой Пасхи в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что статуэтка Рябы отлита на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья в Челябинской области.
Комментарии
почему два яйца? ведь русским по белому сказано - "снесла курочка яичкО (!)" а так получается - "снесла курочка яичкИ"... дедушке что ли?
Дурака Метелкина даже детские памятники коробят. Точно надо в палату на лечение.
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19.04.2020 07:35
- гость -
не хамите мне, я за историческую точность ратую....
Точный ты наш. Первое яйцо мышь разбила.
Ну ругайтесь. Праздник всё-таки сегодня. А яиц вообще три
Сергей Викторович, третье в курице еще?
Симпатичная скульптурка. Чем больше город будет наполняться такими объектами, а не всякой фигней, типа Барнаулситиинсибириа, тем он будет краше. В зоопарке, думаю, органично смотрится.
Открою секрет. Следующая скульптура ученому коту. И днем и ночью кот ученый......Ищем златую цепь)))
Ой!!!!! Коту - это здорово! Обязательно сделайте!!!!!
Ну ругайтесь. Праздник всё-таки сегодня. А яиц вообще три
-ну вот !историческая справедливость восторжествовала!!!
непременно нужно в Конституции записать! что бы не шельмовали историю некоторые !
как угодно трактуют -одно, два....
зоопарк закрыли, будем его заселять сказочными животными.класс!
07:40 Дюша Метёлкин @не хамите мне, я за историческую точность ратую....@
Есть тут комментатор на амике, если он не на хамит любому, то для него день потерян, вот вы сейчас ему под руку попались. Это овно просто игнорируйте
Курочка беременна третьим яйцом? Интересно третье будет мальчик или девочка? Или серебренное
копытцеяичко?
08:19 Дюша Метёлкин "Сергей Викторович, третье в курице еще?"
Сначала коммент пишешь, а потом остальные читаешь, оказывается эту тему вы уже раньше подняли, чем я (10:53- гость - ) С языка сняли...
Ищем златую цепь)))
Так с себя то сними, и искать не надо.
Символично. Зоопарк - курица, несущая золотые яйца.
Ряба - конечно хорошо, но вот каверкать Руские Народные сказы нехорошо. не для того они прошли через столько времени и сложностей в жизни, сохранив всё слово в слово, что бы на кануне пробуждения мы их решили переВернуть.
одно золотое, второе белое (обычное) - так нужно. пока долго времени не прошло переделайте.
со временем станет простым памятником чёрной курице. если в точности сказке не станет
О яйце забыли молвить словечко, вспомнилось из моего старого (2013год).
Золотое яйцо – это красивая, но сложная проблема, которую хотят решить дед да баба (люди на земле). И бьются люди над ней уже долго («Дед бил, бил — не разбил. Баба била, била — не разбила»). И тут совершенно случайно эту проблему решает «серая мышь», буквально «хвостиком задела». В реальной жизни, как и в сказке, тоже всё случайно: например, случайно человечеством найдено мощное лекарство пенициллин. Курочка говорит, что при решении задачи надо отбрасывать все не существенное, «красивое, золотое», оставляя главное - суть проблемы (простое яйцо). Что мы в жизни и делаем, создавая простые модели реального, сложного и красивого окружающего нас мира.
В сказке я вижу смысл того, что «золотое яйцо мироздания» мы узнаем не сразу, а через простое (обычные яйца). И это познание трудно, и кое-что происходит случайно (хвостиком задела), и слава приходит совсем другим (плачет дед и баба), хотя ты больше заслуживаешь её уж тем, что дольше этим занимался. Но не надо отчаиваться, слава и награда найдут тебя через понимание простых вещей, в которых остается сама суть явления (яйцо).
Это овно просто игнорируйте
Логично. Я на вас дураков даже внимания не обращаю, когда вы выёживаетесь в том , как плохо вы живёте.
Счастья вам в дальнейшем поедании консирвированных ужей и ежей.
Лучше бы Жириновскому памятник в зоопарке поставили.
Не Рябе, а Чернушке.
Хорошенькая! Спасибо!
Сакральный смысл искать в каждой мелочи не вижу смысла. А такие памятники это красиво.