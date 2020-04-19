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Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле

, ИА "Амител"
Фигурку сказочного персонажа установили в барнаульском зоопарке
Фото: Instagram

Фото: Instagram

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" открыли памятник Курочке Рябе с золотыми яйцами. Об этом сообщил директор парка Сергей Писарев на своей странице в Instagram.

"Открыли памятник. Он добрый. Светлый. Место притяжения и детей, и взрослых. Ведь Курочка Ряба одна из первых сказок, которые мы узнаем в детстве", – написал Писарев.

На официальной странице зоопарка сообщили, что церемония открытия арт-объекта прошла в преддверии праздника Светлой Пасхи в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что статуэтка Рябы отлита на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья в Челябинской области.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

19.04.2020 07:00
Дюша Метёлкин

почему два яйца? ведь русским по белому сказано - "снесла курочка яичкО (!)" а так получается - "снесла курочка яичкИ"... дедушке что ли?

19.04.2020 07:35
- гость -

Дурака Метелкина даже детские памятники коробят. Точно надо в палату на лечение.

19.04.2020 07:40
Дюша Метёлкин

2
19.04.2020 07:35
- гость -

не хамите мне, я за историческую точность ратую....

19.04.2020 08:05
Метелкину

Точный ты наш. Первое яйцо мышь разбила.

19.04.2020 08:10
С Писарев

Ну ругайтесь. Праздник всё-таки сегодня. А яиц вообще три

19.04.2020 08:19
Дюша Метёлкин

Сергей Викторович, третье в курице еще?

19.04.2020 08:41
Пионер

Симпатичная скульптурка. Чем больше город будет наполняться такими объектами, а не всякой фигней, типа Барнаулситиинсибириа, тем он будет краше. В зоопарке, думаю, органично смотрится.

19.04.2020 09:42
С Писарев

Открою секрет. Следующая скульптура ученому коту. И днем и ночью кот ученый......Ищем златую цепь)))

19.04.2020 09:50
Мадам

Ой!!!!! Коту - это здорово! Обязательно сделайте!!!!!

19.04.2020 10:33
- гость -

Ну ругайтесь. Праздник всё-таки сегодня. А яиц вообще три


-ну вот !историческая справедливость восторжествовала!!!
непременно нужно в Конституции записать! что бы не шельмовали историю некоторые !
как угодно трактуют -одно, два....

19.04.2020 10:43
- гость -

зоопарк закрыли, будем его заселять сказочными животными.класс!

19.04.2020 10:44
- гость -

07:40 Дюша Метёлкин @не хамите мне, я за историческую точность ратую....@

Есть тут комментатор на амике, если он не на хамит любому, то для него день потерян, вот вы сейчас ему под руку попались. Это овно просто игнорируйте

19.04.2020 10:53
- гость -

Курочка беременна третьим яйцом? Интересно третье будет мальчик или девочка? Или серебренное копытце яичко?

19.04.2020 10:59
- гость -

08:19 Дюша Метёлкин "Сергей Викторович, третье в курице еще?"

Сначала коммент пишешь, а потом остальные читаешь, оказывается эту тему вы уже раньше подняли, чем я (10:53- гость - ) С языка сняли...

19.04.2020 11:33
- гость -

Ищем златую цепь)))

Так с себя то сними, и искать не надо.

19.04.2020 11:34
- гость -

Символично. Зоопарк - курица, несущая золотые яйца.

19.04.2020 11:35
- гость -

Ряба - конечно хорошо, но вот каверкать Руские Народные сказы нехорошо. не для того они прошли через столько времени и сложностей в жизни, сохранив всё слово в слово, что бы на кануне пробуждения мы их решили переВернуть.

19.04.2020 11:37
- гость -

одно золотое, второе белое (обычное) - так нужно. пока долго времени не прошло переделайте.

19.04.2020 11:39
- гость -

со временем станет простым памятником чёрной курице. если в точности сказке не станет

19.04.2020 12:47
almas

О яйце забыли молвить словечко, вспомнилось из моего старого (2013год).

Золотое яйцо – это красивая, но сложная проблема, которую хотят решить дед да баба (люди на земле). И бьются люди над ней уже долго («Дед бил, бил — не разбил. Баба била, била — не разбила»). И тут совершенно случайно эту проблему решает «серая мышь», буквально «хвостиком задела». В реальной жизни, как и в сказке, тоже всё случайно: например, случайно человечеством найдено мощное лекарство пенициллин. Курочка говорит, что при решении задачи надо отбрасывать все не существенное, «красивое, золотое», оставляя главное - суть проблемы (простое яйцо). Что мы в жизни и делаем, создавая простые модели реального, сложного и красивого окружающего нас мира.
В сказке я вижу смысл того, что «золотое яйцо мироздания» мы узнаем не сразу, а через простое (обычные яйца). И это познание трудно, и кое-что происходит случайно (хвостиком задела), и слава приходит совсем другим (плачет дед и баба), хотя ты больше заслуживаешь её уж тем, что дольше этим занимался. Но не надо отчаиваться, слава и награда найдут тебя через понимание простых вещей, в которых остается сама суть явления (яйцо).

19.04.2020 13:01
- гость -

Это овно просто игнорируйте

Логично. Я на вас дураков даже внимания не обращаю, когда вы выёживаетесь в том , как плохо вы живёте.
Счастья вам в дальнейшем поедании консирвированных ужей и ежей.

19.04.2020 13:17
- гость -

Лучше бы Жириновскому памятник в зоопарке поставили.

19.04.2020 13:54
- гость -

Не Рябе, а Чернушке.

19.04.2020 17:31
- гость -

Хорошенькая! Спасибо!

20.04.2020 08:44
- гость -

Сакральный смысл искать в каждой мелочи не вижу смысла. А такие памятники это красиво.

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