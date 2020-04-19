Памятник Курочке Рябе открыли в Барнауле

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" открыли памятник Курочке Рябе с золотыми яйцами. Об этом сообщил директор парка Сергей Писарев на своей странице в Instagram.

"Открыли памятник. Он добрый. Светлый. Место притяжения и детей, и взрослых. Ведь Курочка Ряба одна из первых сказок, которые мы узнаем в детстве", – написал Писарев.

На официальной странице зоопарка сообщили, что церемония открытия арт-объекта прошла в преддверии праздника Светлой Пасхи в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что статуэтка Рябы отлита на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья в Челябинской области.