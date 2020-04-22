Пять аграрных предприятий Алтайского края вошли в список системообразующих

Минсельхоз РФ включил в свой перечень 66 системообразующих предприятий. Среди них оказались пять компаний из Алтайского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документ, размещенный на сайте министерства.

Алтайские предприятия попали в список как дочерние компании более крупных ГК. Это "ЭкоНива Алтай", которая сейчас возводит крупный животноводческий комплекс в Тальменском районе, производящая растительное масло "Благо Барнаул" и "Благо Бийск", "Черемновский сахарный завод", а также "Алтайский бройлер".

Как уже сообщал amic.ru, ранее Минпромторг утвердил свой перечень системообразующих предприятий, подведомственных министерству. В него был внесен и "Алтайвагон".