Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру

Сварщик из Алтайского края стал победителем 322 тиража "Жилищной лотереи". Мужчине досталась квартира стоимостью один миллион рублей, рассказали в пресс-службе "Столото".

Победитель предпочел забрать выигрыш деньгами. Часть средств он отдаст маме, а остальные положит на счет в банке.

Кроме того, мужчина рассказал, что планирует устроить сюрприз сотруднице почтового отделения, которая подсказала ему купить билет.

Цена билета для участия в жилищной лотерее – 100 рублей. В качестве приза разыгрываются квартиры и дома различной стоимости. Трансляция следующего тиража состоится 26 апреля.