Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика

Еще один муниципалитет дополнил географию распространения коронавируса в Алтайском крае. Впервые COVID-19 выявили в Яровом. Как уже сообщал amic.ru, положительным оказался тест у жителя Славгорода, который приехал из Москвы и ушел на самоизоляцию в съемной квартире в Яровом.
Также три новых случая заражения за последние сутки выявили в Бийске, два – в Барнауле, по одному – в Рубцовске и Поспелихе. Таким образом, география распространения вируса на сегодняшний день выглядит так:
Барнаул – 59 заболевших;
Змеиногорск – 39;
Поспелихинский район – 7;
Бийск — 6;
Горняк, Павловский район (Павловск, Шахи, Комсомольский) – по 5;
Рубцовский район (с. Веселоярск) – 4;
Рубцовск, Камень-на-Оби и Крутихинский район (Крутиха) – по 3;
Первомайский (Логовское) и Советский (Советское) районы – по 2;
Яровое, Заринск, Новоалтайск, Троицкий (Троицкое), Целинный (с. Верх-Марушка) и Родинский (п. Мирный) районы – по 1.
Комментарии
Опять с Москвы заразу привезли. Не выпускайте вы этих москвичей. Надеюсь будут против них приняты меры уголовного плана за распространение заразы!
похоже на инфо атаку против мск
23.04.2020 15:44
krash
"Как уже сообщал amic.ru, положительным оказался тест у жителя Славгорода, который приехал из Москвы и ушел на самоизоляцию в съемной квартире в Яровом."
Что Вы из этого не поняли? Что это ЖИТЕЛЬ Славгорода? Да, приехал из Москвы. Где написано, что он там живёт? Может быть человек по работе там был, на лечении и так далее. Или он должен был там остаться пока не найдут вакцину? Но нет, мы край непуганых идиотов и дальше своего носа не видим, готовы каждого закидать камнями, видимо сами за пределы края не выезжаете.
Страшно жить в таком зверинце.
/видимо сами за пределы края не выезжаете. /-Не выезжаем и вам не советуем.
/Страшно жить в таком зверинце./ - если так боитесь, тогда уж отменяем совет не выезжать, постарайтесь проникнуть в Москву. Там не тут.
Проблема в том, что из Москвы бегут . И не просто так, а именно инфицированные. Смотрите, практически все приехавшие в апреле из столицы с ковидом. Не факт, что по дороге не заразили кого-то.
Поэтому понятно недовольство местных. Люди сидят в изоляции, ограничивают себя, детей, родителей. Терпят финансовые убытки, разваливается бизнес. Приезжает некто путешественник и все усилия местных обнуляет.
Проблема в том, что из Москвы бегут . И не просто так, а именно инфицированные. Смотрите, практически все приехавшие в апреле из столицы с ковидом. Не факт, что по дороге не заразили кого-то.
Поэтому понятно недовольство местных. Люди сидят в изоляции, ограничивают себя, детей, родителей. Терпят финансовые убытки, разваливается бизнес. Приезжает некто путешественник и все усилия местных обнуляет.