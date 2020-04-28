Три школы Алтайского края вошли в топ-300 лучших по России

Три учебных заведения Алтайского края вошли в топ-20 школ Сибирского федерального округа и в топ-300 школ России. Результаты исследований опубликовало агентство "РАЭКС-Аналитика".

Школы сравнивали по числу выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. Аналитики отметили барнаульскую гимназию № 42, лицей № 124 и лицей-интернат Бийска. Среди лучших образовательных учреждений Сибири они заняли 15-е, 17-е и 20-е места соответственно, а в общероссийском зачете оказались на 156-й, 162-й и 186-й позициях.

Напомним, что в прошлом году три алтайские школы также попали в топ-300 лучших школ России. Тогда бийский лицей-интернат занял 136-е место, обогнав два лучших образовательных учреждения Барнаула.