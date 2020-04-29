Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в двух районах Алтайского края

В ГУ МЧС по Алтайскому краю объявили штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью пятого класса горимости на 29 и 30 апреля в Славгороде и Ключевском районе. В целом по региону пожароопасность четвертого класса сохранится по 30 апреля. Связано это в первую очередь с сильным юго-западным ветром, скорость которого при порывах может достигать 24 м/с.

По прогнозу регионального Гидрометцентра, в среду, 29 апреля, день будет жарким с переменной облачностью и осадками.

Как отмечают синоптики, температура воздуха днем составит от +26°С до +31°С, в северо-западных районах края столбик термометра покажет от +20°С до +25°С. Также в регионе выпадут небольшие осадки, местами возможны умеренные дожди и грозы. Скорость ветра в крае составит от 13 до 18 м/с, а усиления – до 24 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +28°С, во второй половине дня – дождь и гроза.