Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации с владельца собаки, которая напала на маленького жителя республиканской столицы, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"В марте текущего года в дневное время в Горно-Алтайске собака, принадлежащая жителю города, укусила малолетнего ребенка, – констатировали в прокуратуре. – В результате чего ребенок перенес физические и нравственные страдания, а также психологический стресс".
Специалисты ведомства оценили нанесенный ребенку вред в 50 тысяч рублей. Они намерены взыскать эту сумму в пользу семьи пострадавшего.
В качестве аргумента приводится тот факт, что хозяин животного обязан обеспечить такие условия содержания, чтобы оно не могло нанести вред окружающим людям. Однако он этого не сделал, что и повлекло за собой травмирование ребенка.
Ранее amic.ru писал, что жительницу Горно-Алтайска покалечила собственная собака. Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился принадлежащий ей питбультерьер.
Комментарии
50 штук - мало. у ребенка страх засел. Да и врядли у таких хозяев после случая этого что либо измеинтся. потому надо усыплять животинку. негоже на людей кидаться.
Очень мало, надо бы и уголовную ответственность ввести. Меня как год покусала собака, на глазах у ребенка. Так она теперь от всех собак шарахается. А у меня досих пор синяки которые не сходят, и это была еще маленька собака.
50 тыс?. Это 3 прогулки на самоизоляции. Маловато.
А где покусала? Если на своей территории, то не нужно лезть куда не следует. Лет 30 назад соседский ребенок залез к нам в ограду, а собака в это время была не в вольере. Повезло, что была зима и я был в ограде и успел оттащить кобеля. Так соседи даже благодарили за то, что спас ребенка.
А если это случилось "за оградой", то хозяина нужно строже наказывать.
50???да ну на.... Штук 300 минимум...
На Алтае хозяин напавшей на ребенка собаки ответит рублем
На Алтае хозяин собаки напавшей на ребенка ответит рублем. Может так нужно было назвать статью. На амике все журналисты безграмотные? Или только тот кто писал эту статью?
29.04.2020 14:07
Свое мнение
На Алтае хозяин напавшей на ребенка собаки ответит рублем
На Алтае хозяин собаки напавшей на ребенка ответит рублем.
Тогда уж так " На Алтае хозяин собаки, напавшей на ребенка, ответит рублем". Если Вы о грамотности заговорили.
если своя собака откусила руку, то простите я не сочувствую ей, поделом!