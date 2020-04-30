В Госдуме предложили увеличить штрафы за оскорбления в интернете

В России могут увеличить штрафы за оскорбления в интернете до 5-10 тысяч рублей. Такой законопроект подготовил депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, сообщает ТАСС.
Парламентарий предложил приравнять оскорбления в Сети к публичным. При этом оскорблением он предлагает считать "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной, унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Наказание за подобный проступок для физлиц подразумевает штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 700 тысяч рублей.
Хинштейн подчеркнул, что оскорбление, высказанное публично, уже имеет квалифицирующий признак, а интернет, по словам депутата, – это и есть публичность. "Мне кажется, интернет – это максимальная публичность", – сказал он.
Отметим, что в действующей редакции КоАП оскорбление в интернете не является публичным и влечет штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
Хинштейн же предлагает увеличить сумму наказания и за обычные оскорбления – до 3-5 тысяч рублей. При этом наказание за нарушение понесут и чиновники, даже если они в тот момент, когда кого-то оскорбляют, находятся не при исполнении обязанностей. Их депутат предлагает штрафовать на 50-100 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок до одного года.
"Если в воскресенье, гуляя по улице, чиновник обругает прохожего и пнет пробегающую мимо кошку, он будет нести ответственность именно как чиновник", – отметил автор инициативы.
Отмечается, что текст законопроекта еще не внесли на рассмотрение Госдумы, а депутаты ожидают отзыв кабмина.
Комментарии
Да срач там не нужен.
Как подгорает у них!
Не беспокойтесь, бьют-то не по паспорту, людям ваши запреты побоку будут, когда час Х настанет.
Давно пора.
явно не о простых людях заботиться, потому как сами знаете кого оскорбляют последнее время, таких вот хинштейнов
30.04.2020 13:59
- гость -
Когда час Х настанет, куда вы прятаться будете, диванные герои?
А спортсмену матерившемуся в Новокузнецке при встрече с мэром суд назначил штраф в 2 000 рублей и двое суток административного ареста.
Значит как они посылают это все нормально, а как их так это штраф. Оригинальненько так, правда, видать, уже совсем глаза режет.
Козлы
Самый важный закон сейчас когда нефть рухнула, а производство порушено.
Бедняжки какие, настроение у них портится. Идешь в политику будь готов что ты всем мил не будешь. А это какие то тюфяки.
Вообще как бы это СЛУГИ народа...нет? Вы не забыли господа? С каких пор СЛУГУ нельзя оскорблять? Не логично...
выключил комп и нет вас))
так можно, представляете?
30.04.2020 15:26
- гость - "видишь суслика? Нет? А он есть....
Вот и ты так же...мы есть....
Соловушка наш уже должен уже на Соловках лес валить лет так уже 5.
"Если в воскресенье, гуляя по улице, чиновник обругает прохожего и пнет пробегающую мимо кошку, он будет нести ответственность именно как чиновник", – отметил автор инициативы.*(**(((((((((( автор инициативы явно не умнен и недалекий человечишко, т.к. говорит о том, что чиновник он и в постеле с любовницей тоже чиновник. Таких в нарлде назыаают: ..... всех синонимов матерных не перечесть.
Здесь на амике некоторые комментаторы тысяч на сто уже наговорили. Прибыльное дело, не всё же государству уйдет
Государство, которое в тяжелейшие для народа моменты думает только о том, как бы денег по больше с этого народа содрать, не имеет права на существование.
30.04.2020 16:09
Проходимец
Скорее эта машина тебя раздавит и подобных тебе, чем прекратит свое существование.
"Мне кажется, интернет – это максимальная публичность", – сказал он.
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Это всё оттого что в их вере,когда кажется - не крестятся.
Понять,простить...
0.04.2020 16:09
Проходимец
Скорее эта машина тебя раздавит и подобных тебе, чем прекратит свое существование.
Поддерживаю Проходимца. Присоединяйся!
Для кого-то и правда может стать оскорблением.