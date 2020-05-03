Журавлиный танец на Алтае попал в объектив фотокамеры

Фото: Ксения Петрова / vk.com/barneos22

Алтайский фотограф Ксения Петрова сделала красивые снимки журавля в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Их выложили на всеобщее обозрение в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Журавлиная грация... Танец журавлей в долине реки Юстыт", – гласит подпись к кадрам.

Ранее amic.ru писал, что в России впервые получили профессиональные кадры снежного барса в дикой природе.

Снимки с расстояния 20 метров сделал научный сотрудник Сайлюгемского национального парка Алексей Кужлеков. По его словам, он мечтал снять ирбиса почти 10 лет.