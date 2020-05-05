Пожарные спасли двух человек с балкона горящей квартиры в Барнауле

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю потушили пожар в квартире многоэтажного доме в Барнауле, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о возгорании на седьмом этаже здания поступила в оперативные службы вечером 4 мая. Прибывшие спасатели заметили взрослого и ребенка на балконе, которые не могли выйти в подъезд в связи с задымлением и распространением огня.
"Бойцы третьей пожарно-спасательной части немедленно направились на спасение заблокированных жителей, – рассказал руководитель тушения пожара Сергей Греков. – Соседи тем временем открыли снаружи дверь в задымленную квартиру, но из-за едкого дыма не попали внутрь помещения".
Звено газодымозащитной службы вывело людей в безопасную зону. Еще семь человек эвакуировались самостоятельно.
Огонь на площади 10 квадратных метров полностью потушили. В его ликвидации и спасении людей задействовали 11 человек личного состава.
Пламенем повреждены мебель и вещи в квартире. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Комментарии
Наглядно видно, как мешают припаркованные во дворе машины.
Пламенем повреждены мебель и вещи в квартире. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем
Неосторожное обращение с огнем внутри квартиры - это интересно. Причем такое обращение, что после него не смогли выбежать из квартиры, смогли только выбежать на балкон
А если 15 этаж ? Все тогда!
Неосторожное обращение с огнём?? Шашлык жарили?
Да тут видно, что этот дом выпихнули между старым жилым фондом, тут всё мешает вокруг.
Многоэтажки несут смертельную опасность в случае ЧП. В двухэтажных домах как минимум половина жильцов могут выбраться из горящего дома через окна первых этажей. Некоторые (кто хорошо натренирован) могут спрыгнуть со второго этажа. С 7-го этажа уже точно не спрыгнешь, как со второго. В домах от 3-х до 5-ти этажей спасатели могут постелить батут, куда будут прыгать жители 3-х или 5-х этажей. Для жителей 7-х этажей батут уже не поставишь, чем выше дом, тем сложнее спасать людей и соответственно тем больше жертв. Домов выше 5-ти этажей не должно существовать в принципе. Многоэтажки - это дома-убийцы
Гость 11:40, вот поэтому весь цивилизованный мир и сносит все муравейники и на их месте строит дома от 2-х до 5-ти этажей.
Итальянец, тут не припаркованные машины виноваты, а проектировщики и те, кто даёт разрешение строить многоэтажки, которые убивают людей.
5.05.2020 13:26
Змей
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Забыли добавить про лестницы на балконах с 5ого и выше.
Которые либо спилены, либо люки заварены, либо сам балкон банками заставлен.
Скажем так, сомнительный способ эвакуации.
Гость 5.05.2020, во-первых, за захламлением балконов и спиленными лестницами никто не следит и не будет следить, ибо всем похрен, во-вторых, даже если и будут лестницы на балконах - это не спасёт в случае сильного задымления.
А какие жуткие неудобства многоэтажки могут приносить маломобильным да и простым людям, когда лифты не работают. Подняться на 9-ый этаж пешком по лестнице - это вам не в подземный переход спуститься. Если лифт сломается, 80% жителей таких домов окажутся запертыми в своих квартирах.
Змий, ну что вы несете? Смешно читать эту чушь...
Когда загорится события развиваются молниеносно! Один раз, когда бабку вынесли она с тазом в руках- типа сама не поняла зачем схватила, не документы , не деньги, ни кота - таз схватила и бежать! Так что когда загорит на адекватность надеятся нельзя, четкий план должен быть в голове, а не тушить, все фигня!
вот поэтому весь цивилизованный мир и сносит все муравейники и на их месте строит дома от 2-х до 5-ти этажей.
Ужик, как давно на Манхэтене небоскребы снесли?
Гость 14:51, на Манхетене небоскрёбы пока не снесли, но всё к этому идёт. В США снесли целые кварталы из 11-ти многоэтажек Прюит Айгоу в Сент-Луисе. Амеры уже давно признали, что возни с многоэтажками слишком много, а содержать эти дома - дорого. В Германии запрещено строить дома выше 5-ти этажей. Застройщикам позволяют строить дома по 2-3 этажа, разрешение на строительство дома в 5 этажей для застройщиков уже за счастье. Положительные примеры начинают появляться уже и в России. Так, в Саратовской области уже запретили строить дома выше 10-ти этажей. Аналогичные запреты на строительство домов выше 10-ти этажей обсуждаются и в других регионах страны. Хоть это и не запрет на строительство муравейников, но это всё же лучше, чем бесконтрольная застройка 25-ти этажками. Процесс уже начался, а там и до запрета на строительство строений выше 5-ти этажей уже не далеко
Гость 14:38, а в чём чушь?!
Почему НИКОГДА не сообщают адрес в новостях? А, может, это соседи?
Гость 14:47, ну насчёт чёткого плана согласен, но правильную и безопасную проектировку зданий никто не отменял.