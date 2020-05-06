Мошенник и семеро телят. Жительницу Барнаула обманули при покупке скота

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. От действий афериста пострадала 21-летняя горожанка. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию Индустриального района обратилась девушка. Она рассказала, что хотела приобрести телят для своего отца, живущего в деревне, и начала искать объявления на интернет-сайтах. Вскоре увидела сообщение о продаже скота и связалась с продавцом. Обговорив условия доставки животных, горожанка перевела на банковский счет злоумышленника 45 тысяч рублей за семерых телят. После этого продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта. Полиция ищет злоумышленника.

Как уже сообщал amic.ru, ранее 24-летний барнаулец, пытаясь спасти свои деньги, лишился четверти миллиона рублей.