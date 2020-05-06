Мошенник и семеро телят. Жительницу Барнаула обманули при покупке скота

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. От действий афериста пострадала 21-летняя горожанка. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию Индустриального района обратилась девушка. Она рассказала, что хотела приобрести телят для своего отца, живущего в деревне, и начала искать объявления на интернет-сайтах. Вскоре увидела сообщение о продаже скота и связалась с продавцом. Обговорив условия доставки животных, горожанка перевела на банковский счет злоумышленника 45 тысяч рублей за семерых телят. После этого продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта. Полиция ищет злоумышленника.
Как уже сообщал amic.ru, ранее 24-летний барнаулец, пытаясь спасти свои деньги, лишился четверти миллиона рублей.
Комментарии
На рынке корову старик продавал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была коровенка нужна,
Но, видно, не нравилась людям она.
- Хозяин, продашь нам корову свою?
- Продам. Я с утра с ней на рынке стою!