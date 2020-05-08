"Дворовый" концерт. Артисты музкомедии спели о войне для жильцов барнаульского дома

Фото: Виктория Гальцева / vk.com/galvika

Теплый ветер вечером 7 мая эхом разносил по дворам, переулкам и улицам барнаульского центра знакомые почти всем горожанам мелодии. "Эх, дороги", "Катюша", "Темная ночь" – эти и другие песни-символы Победы жильцы дома № 41 по ул. Димитрова в Барнауле слушали, распахнув окна и выйдя на балкон. Здесь, на территории многоэтажки, вокалисты театра музыкальной комедии Виктория Гальцева, Александра Карпова и Арсен Митичашвили провели часовой концерт, исполнив тематические песни ко Дню Победы.

"И это переживем"

Жильцы дома знали о мероприятии заранее, поэтому к началу концерта, к 19:00, большинство окон и балконов были распахнуты. Кто-то выглядывал лишь на несколько минут, предпочитая слушать любимые песни и заниматься делами по дому, другие "вывалили" на балконы всей семьей, громко аплодируя выступающим. Многие снимали происходящее на телефоны – еще бы, ведь концерт от профессионалов проходит в их дворе впервые.

Лишь немногие жильцы решили выйти на улицу: все-таки режим самоизоляции в крае еще не отменяли. Татьяна говорит, что сначала, как и все, хотела просто открыть окна квартиры, но потом решила спуститься вниз.

"Ребенок очень запросился на улицу, чтобы послушать песни во дворе. Хотя мы только со спортивной тренировки, но хочется увидеть и услышать артистов, находясь на улице", – говорит женщина.

По словам ее соседа по дому Бориса, для жильцов это не просто интересное мероприятие, но "важное и нужное", ведь сейчас люди лишены выставок, театральных постановок, концертов которые традиционно проходят в нашей стране в честь Дня Победы.

Житель дома Сергей уверен, что такие "дворовые" выступления поднимают патриотический дух у населения, не дают забыть историю своего народа.

"У меня родной дед брал Берлин. Надо помнить о Великой Победе. Мы рады, что такой концерт проходит хотя бы во дворе дома, других вариантов пока нет. Жаль, конечно, что 9 мая не будет парада, но что уж теперь сожалеть, так вышло. Войну такую пережили, и это переживем", – отмечает мужчина.

Нетипичный концерт

Идея "дворового" концерта зародилась у артистов полторы недели назад, рассказала amic.ru Александра Карпова. Все вокалисты проживают в одном доме на ул. Димитрова, 41. Поэтому выступление решено было организовать на его территории.

"Задумка появилась внезапно, спонтанно. У каждого из нас есть готовый репертуар на военную тематику. Готовились дома, вместе не собирались, все-таки самоизоляция. Концерт шел чуть больше часа, каждый исполнил около шести песен", – отмечает Александра Карпова.

По ее словам, навстречу артистам пошли управляющая компания и военная кафедра Алтайского политехнического университета, плац которой граничит со двором дома. Именно плац вокалисты использовали как площадку для выступления.

"Подобного мероприятия я вообще не припомню. Такие тематические концерты проходят на локальных точках города, на площадях, в скверах, но не во дворах. Такое впервые. Но и ситуация у нас нестандартная, поэтому зрители наблюдали за происходящим из окон", – говорит Карпова.

Такой концерт важен не только для жильцов, но и для самих певцов, отмечает заслуженная артистка России Виктория Гальцева.

"День Победы – великое событие для страны. Хочется его почувствовать, принести людям радость, ведь мы так долго не встречались. Сейчас, в условиях самоизоляции, работает телевидение, интернет, но невероятно важно и живое общение. Да, конечно, не получилось "глаза в глаза", но это намного лучше, чем смотреть сквозь экран мониторов", – говорит Виктория Гальцева.

После концерта артистам звонили и писали жильцы дома, которые были рады услышать песни в честь Дня Победы.

"Мы получили много слов благодарности. Некоторые коллеги из театра музыкальной комедии, которые также проживают в доме, наблюдали за нашим выступлением, аплодировали, а потом звонили и сожалели, что мы и их не подключили к мероприятию", – отмечает артистка.

Концерт во дворе дома на ул. Димитрова, 41 – не единственный в городе. Во дворах 15 барнаульских домов, где проживают ветераны, с 7 по 9 мая проходит серия мини-концертов "Поем у дома". Музыканты настроят оборудование и исполнят несколько военных песен. С некоторыми группами артистов будут ездить ретроавтомобили. Жители смогут послушать песни и подпеть не выходя из дома: с балконов, лоджий или открыв окно.