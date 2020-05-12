На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в России активизировался новый вид мошенничества, связанный с кредитными историями, пишут "Известия".

По информации издания, злоумышленники звонят гражданам и предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей, а также звонят и рассылают SMS с предложением улучшить ее за вознаграждение, которое якобы может составить от 10 до 300 тысяч рублей.

По словам экспертов, даже самые активные заемщики не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, как она формируется и кем может быть использована. Если же проанализировать результаты выдачи поисковых систем по запросу "бюро кредитных историй", то на первом месте окажется множество фальшивых сайтов.

Отмечается, что доступ к кредитной истории могут иметь только сам заемщик или банк-кредитор, куда он обратился и дал разрешение на получение этой информации.

Кроме того, мошенники могут обзванивать потенциальных жертв и предлагать им исправить кредитную историю или поднять персональный кредитный рейтинг. Однако в один момент сделать это невозможно, тем более при помощи посредников. Кредитную историю можно улучшить лишь со временем, напоминают эксперты.