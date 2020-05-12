Вахтовик из Алтайского края зарезал коллегу на камчатском рыбозаводе

Вахтовики устроили потасовку на одном из рыбозаводов на Камчатке. В результате погиб 24-летний мужчина.

Как сообщает Vostok.Today, разборка между рыбопереработчиками произошла на рабочем месте. Известно, что пьяный сотрудник местного рыбзавода приехал на заработки из Алтайского края, мужчине 31 год. В ходе словесной перепалки со своим молодым коллегой он нанес ему удар ножом в район живота. Пострадавший скончался в больнице. Вахтовик задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Бурятии нашли тело 31-летнего мужчины, который приехал на заработки из Алтайского края. В Улан-Удэ он познакомился с девушкой, с которой отправился отдыхать на Байкал. Возвращаясь с озера, он остановил автомобиль и ушел в лес. После длительного ожидания его спутница завела двигатель и доехала до республиканской столицы, где написала заявление о безвестном исчезновении знакомого. На следующий день его нашли мертвым в лесу. Следов насильственной смерти не обнаружено.