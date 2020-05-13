Жителям Алтайского края можно не опасаться "комариного лета" в 2020 году. Об этом amic.ru рассказала член Русского энтомологического общества Людмила Комарова.

По словам эксперта, на это повлияют складывающиеся климатические условия. Конечно, комары никуда не денутся, и в мае и июне ожидается пик их активности. Но такого большого количества кровососущих, как в прошлые годы, не будет.

"В конце мае и июне комары будут, потому что самки уже давно отложили яйца в различные водоемы. Но судя по тому, как складывается температурный режим, климатические условия, по зиме если судить, то лето будет жаркое, засушливое, ветреное. А когда ветер, комары не летают, они предпочитают затемненные, увлажненные места обитания. Поэтому, может, в мае и июне будет пик комаров, а потом вряд ли. В том количестве, как в предыдущие годы, их не будет. Страшного нашествия можно не ожидать", – прогнозирует Людмила Комарова.

По ее словам, температура и влажность напрямую влияют на размножение комаров. Этому способствует влажная погода, так как яйца и личинки кровососов развиваются в воде. А ветер и засуха, наоборот, препятствуют.

К слову, повлиять на численность популяции может и вторая волна паводка на Алтае. Однако Людмила Комарова считает, что переживать на этот счет не стоит.

"Если паводка не будет, следовательно, не будет подтопленных территорий, где можно отложить яйца. Тогда и популяция комаров будет меньше. Но и паводка у нас на Алтае не ожидается. Поэтому опасаться ничего не стоит", – заключила собеседница. Напомним, что первая волна паводка в Алтайском крае прошла практически без последствий – затопления носили единичный характер. Вторая волна половодья уже началась и пока что проходит спокойно, отмечают в МЧС.

А вот в размере кровососы в этом году увеличатся, добавляет специалист. Это связано с тем, что прошедшая зима была очень снежной. В спячку уходили уже оплодотворенные самки комаров с большим количеством питательных веществ, подытожила она.