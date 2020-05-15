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Главного инженера алтайского завода "Модест" обвинили во взятке в полмиллиона

, ИА "Амител"
Следователи утверждают, что он получил деньги за покровительство
Фото: kazlenta.kz

Фото: kazlenta.kz

Следователи предъявили обвинение главному инженеру АО "Модест" в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранительные органы выяснили, что с декабря 2014 по февраль 2019 года он получил свыше 560 тысяч рублей через посредника от директора одной из барнаульских компаний.

"Денежные средства предназначались для выбора именно этого общества в качестве поставщика комплектующих к инженерному оборудованию для нужд "Модеста", – сообщает пресс-служба регионального Следкома.

В отношении управленца возбудили уголовное дело статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Ее санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Обвиняемого заключили под стражу.

В феврале amic.ru писал, что совладелец Барнаульского молочного комбината Гарри Шония приобрел 100% акций завода "Модест". Напомним, это предприятие – единственный в Алтайском крае производитель молочной продукции для детей.

За "Модест" Шония заплатил 64 млн рублей при изначально заявленной стоимости в 63,6 млн рублей. До этого "Модест" принадлежал властям Алтайского края.

Ранее уголовное дело возбудили против руководителя предприятия Антониды Устиновой. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор АО "Модест" получила взятку в особо крупном размере от руководителя одного из предприятий региона.

Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд общества.

Почти за три с половиной года генеральный директор получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 миллионов рублей, утверждают следственные органы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.05.2020 12:57
- гость -

предложный падеж - взяткЕ. нет?

15.05.2020 13:00
Гость

Антонида невиновата? Или каждый брал за свою "компетенцию",как модно сейчас говорить?

15.05.2020 13:07
- гость -


15.05.2020 12:57
- гость -
Взятке - это не предложный, а давательный падеж )) или взятельный )

15.05.2020 13:08
- гость -

Объясните непонятливому - инженер в частной конторе как оказался "должностным лицом"? Обычный откат в коммерческих структурах...

15.05.2020 13:08
- гость -

Какой инженер - такая и продукция....

15.05.2020 13:13
- гость -

Бред какой-то. Такие вопросы решаются на уровне директоров, но не как на уровне главного инженера

15.05.2020 13:32
- гость -

старо как мир! Новому собственнику надо "вдолбить", что ранее было всё плохо...А вот теперь только по настоящему всё и начнется правильно, качественно и социально ответственно!!!! - а по факту: хотим, как лучше , а будет, как всегда (Черномырдин)- Будет та же масса"похожая на молоко и кисломолочные продукты"

15.05.2020 13:33
Filin

Все понял, но вот не понял, причем тут следователи? Предприятие не государственное, Кому какое дело, что приказчик у купца взятку взял, чтобы товар у поставщика купить. Не госзакупка, не государственный карман

15.05.2020 13:34
- гость -

15.05.2020 13:13
- гость -

Персонал владеющий навыками и знаниями, которыми не владеет директор - может решить очень и очень многие вопросы, поверьте мне

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