"Зеленое" кино: Барнаул примет участие в первом онлайн-фестивале экофильмов

Любители документального кино увидят четыре новых фильма на экологические темы из Франции, Германии и Испании. Главной площадкой фестиваля станет портал colta.ru. Смотреть трансляцию можно из любой точки мира.

Что будем смотреть?

Откроет фестиваль французская картина "Поколение "Грета". Это история о молодых "зеленых" активистках. Они живут в разных странах, но объединяет их одно – они поколение, которое испытывает на себе разворачивающуюся "климатическую катастрофу". Показ состоится 21 мая в 10:00, 14:00 и 19:00 по московскому времени.

Вторым фильмом фестиваля станет "Пища для перемен" (Франция, 2019). В его основе расследование журналиста Бенуа Бренже о людях, которые сумели выстроить баланс между потребностями человека и возможностями природы. Картину покажут 22 мая в 10:00, 14:00, 10:00 по московскому времени.

Испанско-французский экофильм "Мегапожары" зрители увидят 23 мая (12:00, 19:00 по мск). Здесь затронута тема лесных пожаров, которые за год в мире уничтожают от 350 миллионов гектаров леса. Почему они происходят и как с ними бороться?

Завершит фестиваль EcoCup Green Talks фильм "Ревайлдинг: Новая парадигма сохранения природы" (Германия, Франция, 2019). Фильм – документальное свидетельство того, что диким животным есть место рядом с нами, и не только когда половина населения планеты сидит на карантине. Смотрите его онлайн 24 мая в 12:00 и 19:00 по московскому времени.

Барнаул в эфире

В рамках фестиваля барнаульское движение "Мусора.Больше.Нет" проведет несколько дискуссий.

21 мая в 16:30 по московскому времени активисты расскажут на примере Алтайского края, как работает система раздельного сбора мусора. К беседе присоединятся предприниматели региона, которые также принимают участие в реализации этого проекта.

22 мая в 10:30 по мск состоится онлайн-встреча "Покупать нельзя делиться. Будущее шеринг экономики". Российские эксперты и активисты поделятся своим опытом создания шеринг-проектов.

24 мая в 10:30 по мск в эфире будет обсуждаться тема "Почему не может быть успешного опыта мусоросжигания?". Эксперты отрасли расскажут, как решает вопрос с мусором Европа и насколько все там радужно и красиво.

Зарегистрироваться и получить ссылку на показ или дискуссию можно на сайте.