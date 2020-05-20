Следственные органы СКР по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту исчезновения 15-летней жительницы Рубцовска, сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее писал amic.ru, 6 мая 2020 года девушка ушла из своего дома и с тех пор не выходила на связь. 19 мая следователи завели уголовное дело по статье "Убийство".

Особые приметы пропавшей: рост 150-155 см, карие глаза, среднее телосложение, короткие черные волосы до плеч. Была одета в черно-белую ветровку, синий свитер в белую полоску, черные джинсы и кроссовки. С собой у нее был серый рюкзак со стразами.

Следователи просят всех, кто знает что-либо о местонахождении исчезнувшей, звонить по номерам 8 (3852) 29-80-39, 29-80-02 или 02 (102 – для абонентов сотовой связи).