Рубцовчанка потеряла 150 тысяч рублей, пытаясь продать циркулярную пилу

Жительница Рубцовска лишилась 150 тысяч рублей, пытаясь продать циркулярную пилу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации полиции, женщина разместила объявление о продаже инструмента на одной из торговых площадок в Сети. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который был готов купить оборудование, однако находился в другом регионе. Мужчина согласился перевести деньги за технику на банковскую карту в качестве предоплаты.

Следуя инструкциям незнакомца, женщина перевела со своей кредитной карты 150 тысяч рублей на номера сотовых телефонов, присланных аферистом. Не дождавшись переводов, горожанка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Уже установлено, что аферист звонил из Челябинской области.