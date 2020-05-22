В Барнауле ночью из окна выпала пожилая женщина

Ночью в Барнауле из окна дома выпала пожилая женщина, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, несчастный случай произошел по адресу Павловский тракт, 60а. Тело пенсионерки обнаружил утром мужчина, который поехал на работу и остановился покурить.

Подробности и причины падения неизвестны, однако местная жительница сообщила, что старушка находилась на попечении у родственников и проживала в их квартире. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Как ранее сообщал amic.ru, 21 мая следователи предъявили 71-летнему жителю Новичихинского района обвинение в убийстве односельчанки. Пожилой мужчина в состоянии опьянения поссорился с возлюбленной на почве ревности.