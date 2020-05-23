Американец буквально воспринял совет использовать фильтры на фото в соцсетях

Для американца Гленна Эмбри из городка Кенневилль долгое время была актуальной проблема по привлечению девушек. Он активно постил свои фото в соцсетях, но что-то шло не так.
Один из знакомых написал Гленну, что если тот будет постить фото с фильтрами, то шансы понравиться какой-нибудь красотке возрастут в геометрической прогрессии. Для того, чтобы найти фильтры, которые будут ему по душе, Гленн пошел в автомобильный магазин. После этого фото мужчины действительно преобразились.
Топливные, воздушные, масляные – он использовал фильтры, которые придутся по вкусу каждой. Такой подход не мог не дать результатов. Фотографии Гленна разлетелись по Сети и набрали десятки тысяч комментариев.
Комментарии
Про американцев, конечно же очень интересно, но почему нет про русских?
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"Роснефть" требует от РБК 43 млрд рублей в иске о защите деловой репутации из-за статьи под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Компания под руководством Игоря Сечина не раз судилась со СМИ, но этот иск - крупнейший.
РБК получил исковое заявление "Роснефти", направленное в Арбитражный суд Москвы, в котором госкомпания требует взыскать с медиахолдинга 43 млрд рублей. Это рекордная для российского медиарынка сумма, пишет РБК.
В "Роснефти" оценили ущерб репутации от публикации, сравнив динамику своих акций с отраслевым индексом ММВБ, сообщает издание.
Ты спутал полярное сияние с бараньими яйцами.Зачем ты здесь?Зачем ты вообще?..
Каждый имеет право на самовыражение. Может 1 гость тут решил выложить волнующий его вопрос, не нравится, просто пройдите мимо.
23.05.2020 09:52
- гость -
Каждый имеет право на самовыражение. Может 1 гость тут решил выложить волнующий его вопрос, не нравится, просто пройдите мимо.
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Есть Вечерний му , появился спойлер - утренний.
09:43
Вы, что хотели то? Вы хоть похмелитесь и тогда уж начните внятно изъясняться.