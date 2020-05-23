Американец буквально воспринял совет использовать фильтры на фото в соцсетях

Для американца Гленна Эмбри из городка Кенневилль долгое время была актуальной проблема по привлечению девушек. Он активно постил свои фото в соцсетях, но что-то шло не так.

Один из знакомых написал Гленну, что если тот будет постить фото с фильтрами, то шансы понравиться какой-нибудь красотке возрастут в геометрической прогрессии. Для того, чтобы найти фильтры, которые будут ему по душе, Гленн пошел в автомобильный магазин. После этого фото мужчины действительно преобразились.

Топливные, воздушные, масляные – он использовал фильтры, которые придутся по вкусу каждой. Такой подход не мог не дать результатов. Фотографии Гленна разлетелись по Сети и набрали десятки тысяч комментариев.