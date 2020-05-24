Житель Кузбасса пытался провезти в Алтайский край почти 300 граммов наркотиков. Видео

Житель Кузбасса пытался провезти в Алтайский край около 270 граммов различных синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина был задержан при проверке автомобиля постовыми службами на границе регионов. В салоне и багажнике иномарки полицейские нашли несколько свертков с запрещенными веществами, которые предназначались для продажи в Алтайском крае. Наркокурьер признал свою вину и рассказал правоохранителям, что нашел "работу" в мессенджере.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту перевозки особо крупной партии наркотиков. Теперь ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.