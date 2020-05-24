За сутки в России выявили 8599 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число зараженных за время пандемии в стране достигло 344 481 человека. Об этом информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки с выздоровлением из больниц выписали 5363 пациента, всего с начала эпидемии вылечиться успели уже 113 299 человек. С подтвержденным диагностированным COVID-19 скончались еще 153 человека, всего за время эпидемии умер 3541 россиянин.

Напомним, что на 24 мая в Алтайском крае зарегистрирован 71 новый случай заболевания. Общее число заразившихся составляет уже 1325 человек.