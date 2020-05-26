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Смертельная прогулка. Лодка с детьми перевернулась в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Мужчина, который сидел на веслах, был пьян
Иллюстративное фото / Misanec.ru

Иллюстративное фото / Misanec.ru

Прогулка на лодке на Смоленских карьерах в Бийском районе обернулась несчастным случаем. Погиб 30-летний мужчина. Об этом amic.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Известно, что накануне, 25 мая, взрослые и двое детей катались на лодке. Судно перевернулось, и люди оказались в воде. Детей спасли очевидцы, а вот мужчина, сидевший на веслах, утонул. Как сообщает газета "Моя земля", он был пьян.

На место вызвали спасателей, операция продолжалась до наступления темноты, однако тело так и не нашли. Погибшего мужчину позже обнаружил дайвер, к которому обратились родственники погибшего.

Как уже сообщал amic.ru, в четверг, 21 мая, на озере Ключ в Целинном районе утонул 41-летний мужчина.

В МЧС напоминают, что на данный момент купание в любом месте Алтайского края запрещено, так как сезон еще не открыт.

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.05.2020 16:39
- гость -

Одно радует, хоть дети спаслись!

26.05.2020 16:41
- гость -

Глупо жизнь оборвалась.
Соболезнования семье

26.05.2020 16:50
- гость -

водку не запретишь, давайте лодки запретим!

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