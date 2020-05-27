В России обеспечат компьютерами всех нуждающихся школьников

Министерство просвещения РФ и Агентство стратегических инициатив намерены в течение лета обеспечить компьютерами всех нуждающихся в них российских школьников. Об этом заявила гендиректор АСИ Светлана Чупшева в ходе пресс-конференции 27 мая.

"Надеемся, что за летний период мы покроем 100% потребности в технике у детей из малообеспеченных семей", – приводит ТАСС слова Чупшевой.

Она уточнила, что программу по обеспечению школьников техникой для обучения пока планируется продлить до 1 сентября.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что к настоящему моменту семьи учеников получили свыше 300 тысяч компьютеров. Кроме того, техникой обеспечили 20 тысяч учителей по всей стране.

Как уже писал amic.ru, из-за нестабильной эпидситуации в России даты проведения ЕГЭ вновь изменили. По последней информации, основная волна госэкзаменов стартует 3 июля, а не 29 июня, как планировалось ранее.