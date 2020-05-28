Резкое похолодание в Алтайском крае обещают синоптики регионального Гидрометцентра в ночь с 28 на 29 мая.

В крае предстоящей ночью будет +6...+11 градусов, по востоку – до +1, на почве местами заморозки 0...-2 градуса. Осадков не ожидается. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, скорость 3-8 м/с.

В Барнауле в ночь на 29 мая – от +4 до +6 градусов и также без осадков.

Днем в пятницу будет намного теплее. По краю столбики термометров поднимутся до отметки +20...+25 градусов, преимущественно без осадков. Ветер восточный, с переходом на юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле последний рабочий день на этой неделе тоже будет сухим, ветер восточный, с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +20...+22 градуса.