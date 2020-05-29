Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции

В РЖД с апреля рассаживали пассажиров в метре друг от друга, а теперь холдинг начнет продавать билеты без учета социального дистанцирования. По информации РБК, изменения вступят в силу 29 мая.
"ОАО "Российские железные дороги" отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции. После 28 мая возобновляется продажа билетов в таких поездах на все места", – рассказали изданию в компании.
При этом представители РЖД отметили, что следуют всем рекомендациям Роспотребнадзора и Минтранса по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Комментарии
Полнейший дебилизм, заставлять народ под угрозой штрафа носить намордники и соблюдать дистанцию на улице, а в поездах значит можно и не соблюдать дистанцию, тогда какой смысл там от намордников будет.
29.05.2020 08:32
Alex1976
Выгода от масок только продавцам и производителям. Если бы маски выдавались людям бесплатно, то ношение их было бы не обязательным, а раз за счет денег людей, то за ее отсутствие еще и большой штраф в придачу полагается.
без учета социальной дистанции
какая такая социальная дистанция? вы чЁ? социальная дистанция - она в обществе между мной и, допустим, Абрамовичем с его миллиардами. а в поезде просто дистанция, физическая величина, расстояние. один умник брякнул хрень, другие как попугай повторяют...