Российские поезда начнут перевозить пассажиров без учета социальной дистанции

В РЖД с апреля рассаживали пассажиров в метре друг от друга, а теперь холдинг начнет продавать билеты без учета социального дистанцирования. По информации РБК, изменения вступят в силу 29 мая.

"ОАО "Российские железные дороги" отменяет рассадку пассажиров в поездах дальнего следования с учетом социальной дистанции. После 28 мая возобновляется продажа билетов в таких поездах на все места", – рассказали изданию в компании.

При этом представители РЖД отметили, что следуют всем рекомендациям Роспотребнадзора и Минтранса по профилактике распространения коронавирусной инфекции.