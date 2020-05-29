Сотрудники ППС в Алтайском крае помогли роженице добраться до больницы

Сотрудники ППС в Волчихинском районе Алтайского края оперативно помогли рожающей женщине добраться до больницы, информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сообщается, что накануне ночью в селе Волчиха около Центральной районной больницы к сотрудникам патрульно-постовой службы сержанту Али Джафарову и младшему сержанту Александру Белоусову обратился обеспокоенный мужчина и попросил помочь его жене, которая должна была родить с минуты на минуту.

Он рассказал, что вместе с фельдшером повез супругу в родильный дом Рубцовска, но по дороге стало понятно, что вовремя добраться они не успеют, поэтому решили не рисковать и поехали в ближайшее медучреждение.

Пока медики готовились к принятию родов, гражданку нужно было доставить в палату, которая находилась на втором этаже. Сотрудники ППС оперативно помогли будущему отцу и медицинским работникам.

Как затем рассказал отец, через несколько минут родился мальчик, его назвали Вадимом.