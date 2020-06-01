Мусор, гвозди, погреба. Жителей Камня-на-Оби беспокоит сгоревшее здание

Осенью 2019 года в Камне-на-Оби по улице Мира, 5, произошел пожар. Постройки, которые тогда сгорели, остались стоять пепелищем.

Местные жители превратили это место в свалку и возят туда различный строительный мусор, но это не основная проблема. Рядом с площадкой играют дети, а погреба, которые находились на территории здания, открыты. Кроме того, повсюду сгоревшие доски с оголенными гвоздями. А по вечерам, по словам жильцов, на пожарище собирается молодежь: курят, жгут костры.

"Если жильцы видят, что данная территория превращается в несанкционированную свалку, что в руинах собираются подростки для распития спиртных напитков, необходимо вызвать полицию. Наряд ППС приедет и незамедлительно решит вопросы с порядком", – прокомментировал ситуацию Артем Тютюнников, начальник отдела по дорожному и коммунальному хозяйству комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре администрации Каменского района.

Отмечается, что убирать все, что осталось после происшествия, должны собственники строения, пишут "Каменские известия".