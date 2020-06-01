В Барнауле прошел праздник для детей, лечащихся от коронавируса

1 июня в День защиты детей депутаты фракции "Единая Россия" в Барнаульской гордуме, волонтеры-медики и молодогвардейцы при участии Управления Росгвардии по Алтайскому краю организовали концерт для маленьких пациентов, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства.

В апреле на базе краевого центра развернули инфекционный госпиталь, где сейчас проходят лечение 48 детей с COVID-19. Самому маленькому пациенту около года. Как рассказали в госпитале, еще в пятницу детей было свыше 70 человек, однако около 30 маленьких пациентов, в том числе и младенец, которому на момент лечения было 1,5 месяца, уже победили коронавирус и сейчас находятся дома.

"Алтайское региональное отделение "Единой России" в апреле взяло шефство над семьями всех медицинских работников, борющихся с коронавирусной инфекцией. В День защиты детей мы не могли оставить без внимания и тех ребят, которые проходят лечение от коронавируса в краевом центре охраны материнства и детства. По проекту партии "Крепкая семья" мы заранее поинтересовались у детей, какие подарки они хотели бы получить, и передали заказ барнаульским депутатам", - рассказала депутат АКЗС, координатор проекта ЕР "Крепкая семья" в Алтайском крае Ирина Солнцева.

Также под окнами госпиталя для детей и их мам артисты дома культуры "Центральный" и управление Росгвардии устроили мини-концерт с танцами и детскими песнями. Активисты движения волонтеров-медиков и Молодой гвардии передавали малышам воздушные шары с пожеланиями, которые депутаты АКЗС и БГД, а также волонтеры и партийцы заранее подготовили для ребят.

"К сожалению, текущая обстановка не позволила нам организовать масштабную игровую программу, однако надеемся, что небольшой концерт и пакеты, наполненные яркой канцелярией, а также сладкие подарки подняли настроение малышам", — цитирует организатора акции, депутата Барнаульской гордумы Евгения Кулешова партийный сайт.

Добавим, в преддверии Международного дня защиты детей алтайские единороссы вместе с "Молодой гвардией" и волонтерами-медиками по всему региону посетили больницы и детские дома, передавая ребятам подарки, а также привели в порядок игровые площадки.