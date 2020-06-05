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Рубцовского сутенера посадят в тюрьму за организацию проституции с подростками

, ИА "Амител"
Ранее судимый житель города создал банду для занятия нелегальным бизнесом

Троих членов преступной группы из Алтайского края осудили за организацию проституции, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По данным следствия, с января 2017 по январь 2019 года ранее судимый житель Рубцовска организовал занятия проституцией. Для этого он создал преступную группу, в которую привлек своего отца и знакомую, которые выполняли функции диспетчера и водителя-охранника.

Он подыскал бани, сауны и гостиницы, а также подобрал девушек из Рубцовска и других районов Алтайского края, в том числе используя соцсети. К занятию проституцией путем обещаний и уговоров злоумышленник привел трех несовершеннолетних девушек.

Всех троих членов банды признали виновными по статьям "Организация занятия проституцией", "Вовлечение в занятие проституцией" и "Деяния, направленные на организацию занятия проституцией".

В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Суд назначил организатору наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники получили 1 год и 6 месяцев и 2 года лишения свободы условно.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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