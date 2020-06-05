В Бийске на пешеходных переходах установили инновационные столбы

Компания "Алтик" наладила производство композитных столбов с подсветкой, которые в темное время суток сигнализируют водителям о наличии пешеходов.

"Композитные стойки, на которых закреплены дорожные знаки пешеходного перехода, оборудованы датчиками движения, настроенными на движущихся людей. При приближении человека к переходу столб меняет цвет с белого на красный, предупреждая водителя об опасности и наличии пешехода", – рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Основные преимущества конструкции – прочность, высокая антивандальная степень защиты и простота эксплуатации. Такие столбы могут стоять до 50 лет.