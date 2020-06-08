В беде не бросили. Очевидцы помогли потушить загоревшуюся в Барнауле "Ниву"

Автомобиль "Нива" загорелся в понедельник, 8 июня, в Барнауле на улице Малахова у дома № 119, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Как отметили свидетели, ликвидировать возгорание помогли проезжающие мимо водители, использовав три огнетушителя. Пожарные приехали позже. О причине возгорания автомобиля не сообщается.

Ранее amiс.ru писал, что 8 июня трамвай и Lexus не поделили перекресток на пересечении улиц Анатолия и Радищева. Тогда кроссовер, двигаясь на высокой скорости, не пропустил трамвай на перекрестке и допустил столкновение.

Как уже сообщал amic.ru, 4 июня в Барнауле пьяный автомобилист пытался скрыться от полицейских на улице Малахова. Однако нарушителю далеко уйти не удалось, поскольку он заехал на бордюр, где машина и заглохла.