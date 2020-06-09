В России рассказали, каким должен быть настоящий мужчина

Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова назвала качества, которыми должен обладать настоящий мужчина. По ее словам, в последнее время в стране появилось много "жеманных" представителей противоположного пола, а настоящий мужчина должен уметь постоять за себя и хорошо зарабатывать.

"Мужчина должен быть мужественным и сильным. Он должен уметь постоять, уметь дать сдачу. Я считаю, что мужчина должен уметь что-то делать – отремонтировать, починить", – заявила Лахова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Кроме того, мужчина должен быть ответственным и приносить доходы в семью, а не жаловаться на низкую зарплату и лениться. По ее мнению, "когда человек хочет работать, он всегда может заработать".

Ранее Екатерина Лахова заявила, что российских школьниц с начальных классов следует учить семейной жизни. При этом сексуального воспитания в учебных заведениях следует избегать, поскольку именно прививание любви к семье с раннего возраста даст девочкам понять, что к тридцати годам к ним будут относиться как к "старородкам".