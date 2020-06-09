В России рассказали, каким должен быть настоящий мужчина

Глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова назвала качества, которыми должен обладать настоящий мужчина. По ее словам, в последнее время в стране появилось много "жеманных" представителей противоположного пола, а настоящий мужчина должен уметь постоять за себя и хорошо зарабатывать.
"Мужчина должен быть мужественным и сильным. Он должен уметь постоять, уметь дать сдачу. Я считаю, что мужчина должен уметь что-то делать – отремонтировать, починить", – заявила Лахова в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Кроме того, мужчина должен быть ответственным и приносить доходы в семью, а не жаловаться на низкую зарплату и лениться. По ее мнению, "когда человек хочет работать, он всегда может заработать".
Ранее Екатерина Лахова заявила, что российских школьниц с начальных классов следует учить семейной жизни. При этом сексуального воспитания в учебных заведениях следует избегать, поскольку именно прививание любви к семье с раннего возраста даст девочкам понять, что к тридцати годам к ним будут относиться как к "старородкам".
Комментарии
Многие депутаты не отвечают условиям ,названными Е.Лаховой - у них бизнесом занимаются жёны , розетки чинят электрики , сами депутаты - ни гвоздя забить, ни мусор вынести.
Отвергая школьную систему сексуального воспитания ,она,очевидно выступает за воспитание улицей с её окрестными кустами , а то и подворотнями.
Понять,простить...
древняя пенсионерка
Почему бабка в 72 года не на пенсии? Костенко, ты посмотри что у ТЕБЯ в образовании творится. Куда ни сунься, одни старухи!
Вчера мы случайно пришли к выводу что настоящий мужчина это Шеломенцев, дамы потекли при упоминании его.
Если Вы слышите словосочетание "Настоящий мужчина", то обязательно в этом же предложении будет слово "должен".
А настоящая женщина - кухня, церковь, дети. И никаких "мужчина должен", ей слова никто не давал. Вто тогда можно говорить о мужчине, как добытчике.
Как-нибудь определитесь, уж если равноПРАВИЕ, то и равные ОБЯЗАННОСТИ.