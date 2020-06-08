Водитель без прав погиб в ДТП на Чуйском тракте

39-летняя жительница Кош-Агачского района погибла в аварии на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло поздним вечером 6 июня на участке трассы между селами Жана-Аул и Кош-Агач. Женщина не справилась с управлением транспорта и допустила опрокидывание автомобиля Nissan Sunny в кювет.

В результате аварии она получила смертельные травмы и скончалась до прибытия медиков. Полицейские выяснили, что у погибшей не было водительских прав.

По факту аварии правоохранительные органы проводят проверку. Они выясняют обстоятельства произошедшего.