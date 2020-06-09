Журналисты узнали о диете похудевшей на 45 кг певицы Адель

Британская певица Адель, которая сбросила 45 килограммов, раскрыла секрет своей диеты, сообщает издание The Sun.

Как выяснилось, артистка активно занимается спортом, а ее суточный рацион не превышает 1700 килокалорий. Кроме того, она отказалась от домашних блюд и пользуется сервисом по доставке полезной еды.

32-летняя певица питается трижды в день, выбирая продукты с низким содержанием углеводов. Завтракает Адель вареными яйцами или блинами из цельнозерновой муки, а на обед и ужин съедает курицу, лосося или салат с индейкой.

Между приемами пищи артистка пьет много воды и натуральных соков, а также перекусывает свежими фруктами.