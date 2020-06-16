"Агробизнес живет по законам отрасли". Как алтайские предприятия работают в кризис

В этом году алтайский бизнес подвергается тяжелым испытаниям. Предприниматели, которые не смогли подстроиться к сложной финансовой ситуации, вынуждены закрывать свое дело. Бизнесмены, ушедшие в онлайн, – остаются на плаву. А что с сельским хозяйством? Как на эту сферу повлияли режим самоизоляции и кризис? Об этом рассказал amic.ru Александр Тайнов, генеральный директор Группы компаний "АгроХимПром", которая более 20 лет производит и реализует средства защиты для растений.

"Корона" и ее "вклад" в бизнес

– Ваша компания производит и реализует средства защиты растений. Насколько сильно вся эта ситуация с коронавирусом повлияла на агробизнес?

– Да, наша компания относится к агробизнесу и живет "по законам" отрасли. Это значит, что, несмотря на общую ситуацию, мы ни на один день не останавливали свою работу. Ведь что такое сельское хозяйство? Это отрасль, от эффективности работы которой зависит благополучие страны. Фермер не может сказать природе: "Подожди, мы на самоизоляции и не можем засеять поле". Если не сделать все вовремя, то урожая можно не получить, как и прибыли. Это относится и к севу, и к обработкам посевов. Во многих регионах начало самоизоляции совпало с периодом активных полевых работ, и у аграриев просто не было выбора.

Наша компания здесь идет в неразрывной связке с сельхозпроизводителями, ведь мы производим и поставляем продукцию, которой они будут свои поля обрабатывать для профилактики развития болезней, для питания и т.п. Не произведем, не поставим вовремя – результаты работы аграриев могут быть плачевными. Поэтому мы стараемся сделать все, что можем, чтобы облегчить им жизнь.

Прежде всего, мы сохранили без изменения цену на нашу продукцию и продолжаем осуществлять поставки с отсрочкой платежа под урожай. В этом очень помогло то, что наши инновационные препараты линейки SCS.technology производятся на собственной площадке ГК "АгроХимПром" в Оренбургской области из российского сырья, и перебои с поставками, а также падение курса рубля в начале года не оказали разрушительного влияния на нашу работу.

Кроме того, вынужденная самоизоляция сильно ударила и по вопросам коммуникации. И здесь я бы хотел отметить, что все наши специалисты и эксперты по-прежнему на прямой линии с сельхозпроизводителями, продолжают их консультировать, помогать, в том числе выезжать в поля.

О сотрудниках и самоизоляции

– Как ваше предприятие переживает очередной кризис? Как ситуация с самоизоляцией повлияла на ваших сотрудников?

– Сегодня ГК "АгроХимПром" продолжает работу, как и все наши сотрудники. Разумеется, соблюдая необходимые меры безопасности в условиях вынужденной самоизоляции. Мы никогда не шли и не пойдем путем предприятий, которые в сложных ситуациях отправляют работников в отпуска без сохранения заработной платы, сокращают оклады и штатные единицы. Коллектив – это наша ценность, наш ключевой ресурс, и мы делаем все, чтобы каждый сотрудник был уверен в завтрашнем дне, особенно сейчас.

Наше производство работает, не побоюсь этих слов, как часы, а сотрудники российских и зарубежных офисов, в том числе основного бэк-офиса компании в Алтайском крае, были оперативно переведены на удаленную работу и обеспечены необходимыми ресурсами. Однако в компании насчитывается более 15 представительств в России и странах СНГ, поэтому дистанционное взаимодействие и управление бизнес-процессами для нас является делом привычным.

Отмечу, что во многом эта ситуация, какой бы неблагоприятной она ни была, стала для нас своеобразным толчком вперед: началось оперативное освоение многих инструментов работы с нашими партнерами и клиентами, которые раньше были нами недооценены. Кроме того, в связи с растущим спросом на инновационные продукты ГК "АгроХимПром" в апреле мы вынуждены были провести набор и обучение дополнительного персонала в алтайское представительство, обеспечивающее потребности СФО и Дальнего Востока.

Большой путь – большой опыт

– Ваша компания работает на рынке уже более 20 лет. Какой путь прошла за это время ГК "АгроХимПром"?

– "Помогаем аграриям защищать посевы с 1998 года" – любимый слоган нашего отдела маркетинга и рекламы. Звучит несколько пафосно, но так и есть. Компания начинала свою работу в качестве торгового дома "Алтайхимпром", занимавшегося производством (на арендованных площадях в г. Яровом, – прим. ред.) и продажей пестицидов и агрохимикатов. Сегодня ГК "АгроХимПром" является международной холдинговой структурой с собственной производственной базой на территории Оренбургской области и собственной технологией, имеющей патенты и одобренные патентные заявки в 46 странах.

В 2010-х годах руководством компании было принято решение двигаться в направлении разработки оригинальных продуктов, не имеющих прямых аналогов, разработки своего ноу-хау. И совместно с учеными химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова нам удалось создать инновационную технологию особой стабилизации коллоидного серебра – SCS.technology, обеспечивающую комплексную защиту растений и позволяющую управлять вегетацией и качеством сельхозпродукции.

На сегодняшний день ГК "АгроХимПром" – один из новаторов рынка средств защиты растений и крупнейший российский экспортер в производимой группе товаров. Продукты SCS.technology (Зеребра Агро, Зеромикс, Зеромикс Альфа, Зерокс) получили большое распространение среди аграриев – ежегодно ими обрабатывается десятки миллионов гектаров в России и еще 16 странах мира, включая Эквадор, Вьетнам, Чили, Южную Корею, Турцию и др. И это не случайные отгрузки, а системная работа с проверенными партнерами, ориентированная на длительное сотрудничество.

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Представительство ГК "АгроХимПром" в Алтайском крае

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Сайт: www.tdahp.ru, www.scs.technology