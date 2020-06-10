"Ошибочно интерпретировали". Районные власти о закрытии сельской школы на Алтае

Слухи о планах ликвидации общеобразовательной школы в селе Пятков Лог не соответствуют действительности, заявил "Банкфаксу" председатель комитета по образованию и делам молодежи Волчихинского района Петр Лавриненко.

По его словам, дальнейшую судьбу учебного заведения и качество предоставляемого им образования обсуждали неоднократно, что и было "ошибочно интерпретировано" как сигнал о грядущем закрытии.

Лавриненко подчеркнул, что районная администрация намерена обойтись без "радикальных решений" и заниматься филиалом учебного заведения "в рабочем порядке".

Как ранее писал amic.ru, жители села Пятков Лог пожаловались, что в их населенном пункте хотят закрыть школу. Они написали письмо Виктору Томенко с просьбой сохранить учебное заведение.

По словам сельчан, местные власти считают существование школы "нецелесообразным", так как большинство предметов ведут специалисты не того профиля.

Населению предложили возить детей на учебу в другое село, за 12 километров, но родители опасаются, что зимой дорога будет опасной, а из деревни начнут еще быстрее уезжать люди.